Vedat Milor’u da hasta etti:  A’dan z’ye ağır metal tehlikesi

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Ünlü gurme Vedat Milor elindeki titremelerinin Parkinson değil ağır metal zehirlenmesi nedeniyle olduğunu açıkladı, “Bir doktorumun aklına geldi ve ağır metal testi yaptı. Vücudumda çok yüksek miktarda cıva vardı. O cıva da myelin tabakasını aşındırmış” dedi. Uzmanlar ağır metallere nasıl maruz kaldığımızı ve korunma yollarını Hürriyet’e anlattı:

DNA’YI BOZUYOR

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Şeref Demirkaya: “Kurşun, cıva, arsenik, kadmiyum gibi ağır metallerin vücutta birikimi toksik yani zehirli hale geliyor. Özellikle de beyinde birikiyor. Oksidatif strese neden oluyor, hücrenin enerji kaynağı mitokondriyi ve DNA’yı bozuyor, hücreleri öldürüyor. Alzheimer, ALS, Parkinson, gibi hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Bir dönem Multiple Skleroz (MS) ile de ilişkilendirildi ancak kanıt bulunamadı. Kadmiyumun vücuttan atılımı zor. Erkek üreme organlarında birikiyor, sperm sayısını azaltıyor ve kısırlığa neden olabiliyor.”

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BAŞ AĞRISI, TİTREME...

Tıbbi Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Mine Kucur: “Öncelikle akut etkiler oluyor. Baş ağrısı, ellerde titreme, hafıza kaybı ya da konsantre olamama gibi bilişsel bozukluklar. Eğer maruziyet devam ederse kronik etkiler oluyor. Böbrek, karaciğer gibi organlarda hasar, erken dönemde fark edilirse düzeltilebilir. Bilinçlenme, güvenilir gıda tedariki, doğru ev ürünü kullanımı ve endüstriyel faaliyetlerin yakından denetimi, bu konuda atılabilecek önemli adımlardır.”

HÜCRELERDE TAHRİBAT

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hulusi Keçeci: “Ağır metallerin sinir hücrelerimiz üzerine bazı toksik etkileri var. Kan beyin bariyerini geçerek sinir hücrelerinde tahribat ve fonksiyon bozukluğuna neden olabilirler. Ayrıca belirli oranlarda birikerek biriktikleri bölgenin fonksiyonunu bozarlar. Ağır metaller, sinir sistemi üzerinde pek çok olumsuz sonuçlar getirebilir. Bunları dikkat bozukluğu, bunama, unutkanlık olarak sıralayabiliriz. Ayrıca davranış bozukluklarına, psikiyatrik tablolara sebep oldukları da bilinmektedir.”

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NASIL MARUZ KALIYORUZ

Ağır metalleri 3 şekilde vücudumuza aldığımızı ifade eden Prof. Dr. Mine Kucur, o yolları şöyle sıraladı:

1- Gıdalar

- Deniz ürünleri: Özellikle büyük balıklar (kılıçbalığı, tonbalığı), cıva birikimi nedeniyle risk taşıyor.

- Tarım ürünleri: Topraktan arsenik ve kadmiyum gibi metaller absorbe edilebilir. Endüstriyel atıkların olduğu bölgelerde yetişen ürünler çok riskli.

- İçme suyu: Eski kurşun borulardan veya arsenik kirliliği olan yeraltı sularından vücuda alınabiliyor.

2- Solunan hava

- Endüstriyel bölgelerdeki fabrika emisyonları...

- Araç egzoz gazları ve eski boya kalıntılarından kaynaklanan kurşunla maruz kalıyoruz.

3- Evsel ve kişisel ürünler

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- Bazı kozmetikler (kurşun ve cıva içerebiliyor).

- Plastik oyuncaklar ve mutfak gereçlerinde bulunan kadmiyum.

- Elektronik cihaz atıklarının yalıtılması sırasında açığa çıkan zehirli dumanlar da ağır metal birikimine neden oluyor.

PESTİSİTLER BİRİNCİ ŞÜPHELİ

- Tarım ilacı olarak bilinen pestisitler ağır metaller açısından deniz ürünleri ile birlikte çok riskli grupta. Pestisitlerin sınırlı bir oranda kullanılması, ürünler toplanmadan önce de belli bir süre geçmesi gerek. Ama çoğu zaman buna dikkat edilmiyor. Geçen yılki “Pestisit Atlası”na göre 2020’de Türkiye’de kullanılan pestisit miktarının 50-60 bin ton olduğu tahmin ediliyor.