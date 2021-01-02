Vedat Milor'dan yeni soru: Pastırma Kayseri sınırlarında mı daha iyi, Kastamonu sınırlarında mı daha iyi?

Yemek yazarı Vedat Milor, sosyal medyada yine hassas bir konuda anket yaparak Türkiye’yi ikiye böldü. Milor, “Bugün gelinen noktada yaptıkları pastırmaların lezzetiyle sizce hangi ilimiz diğerine kıyasla daha öne çıkıyor? Kastamonu mu yoksa Kayseri mi?” diye sordu. 120 binin üzerinde kişi ankete katılırken Kastamonu pastırmasını savunanlar ve Kayseri pastırmasını savunanlar sert argümanlarla birbirlerine girdi. Büyük bir grup “Pastırmanın anavatanı Kayseri’dir” dese de “Kastamonu’da pastırma yemenizi tavsiye ederim. Ben Kayseri’ninkini de Kastamonu’nunkini de yedim. Objektifim çünkü ikisi de memleketim değil. Kesinlikle Kastamonu diyorum” gibi çok sayıda yorum yapıldı.

BELEDİYE DEVREYE GİRDİ

Sert geçen tartışmalara Kastamonu Belediyesi’nin Twitter hesabı da katılarak “Kayseri pastırmasının adı Kastamonu pastırmasının tadı var” yorumunda bulundu. Gökhan Günbay isimli bir kullanıcı Milor’u eleştirerek “Böyle bir konunun tartışmaya açılması bile saçma. Kastamonu’da günlük üretilen pastırma Kayseri’de üretilenin yüzde 1’i mi 2’si mi? Tüm dünya tarafından kabul görülen lezzet hâlâ Kayseri’de bu sebepten dolayı üretime yetişemiyoruz” dedi. Milor ise “Oylama bitene kadar fikir beyan etmeyeceğim ama argüman sağlam değil. Anketi bir kenara koyarsak dünyanın en değerli malzemeleri çoğunlukla az miktarda çıkar, üretilir” diyerek tartışmaya yeni bir boyut getirdi.

KAYSERİ KAZANDI

3 gün içerisinde 120 bin oy alan anketin sonucunda yüzde 55 ile Kayseri pastırması galip geldi. Vedat Milor ise oyunu Gain platformu için yaptığı programda açıkladı. Kayserili ve Kastamonulu pastırma üreticileriyle sohbet eden Milor “Kurutma, çemen, kesme gibi konuları göz önünde bulundurarak benim için şampiyon Kastamonu” dedi. Vedat Milor daha önce de “Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?” anketiyle sosyal medyayı büyük bir gastronomik tartışmanın içine sokmuştu.