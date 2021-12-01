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Vedat Bilgin kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hakkında bilgiler

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Vedat Bilgin kimdir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hakkında bilgiler

Vedat Bilgin asgari ücret toplantılarının ardından araştırılan isim oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Vedat Bilgin, araştırılan isim oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitiren Bilgin, çok sayıda yayımlanmış araştırma kitabı, makale ve çalışmalarına imza attı

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Vedat Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak asgari ücret toplantılarının akabinde gündemde yer alıyor. Sosyolog, bilim insanı ve yazar olan Vedat Bilgin Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde yer aldı. Peki, Vedat Bilgin kimdir? İşte, Vedat Bilgin'in hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler

VEDAT BİLGİN KİMDİR?

22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Gülpaşa'dır.

Öğretim Üyesi; Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda master çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı.

York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı. Gazi Üniversitesi İİB Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. Çok sayıda yayımlanmış araştırma kitabı, makale ve çalışmaları bulunmaktadır.

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İyi düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

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