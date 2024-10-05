Vedat Aşcı: İddialar asılsız Florya projesinde yokuz

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Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Spor Kulübü’nün sahibi olduğu Florya tesisleri ile ilgili son günlerde basında firmamız Astaş Holding’in ve şahsımın adının geçtiği haberler sebebiyle kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.

Öncelikle bir Galatasaraylı olarak çok değer verdiğim Galatasaray’ın Florya’daki kıymetli mülklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesini canı gönülden arzu ettiğimi bildirmek isterim.

Galatasaray yönetimi, seçkin diğer müteahhitler gibi yapılacak ihale sürecine Astaş Holding olarak bizim de katılmamızı arzu ettiklerini bildirmiştir. Ancak elimizdeki işlerin ve projelerimizin yoğunluğu sebebiyle Florya’daki bu kıymetli mülkleri geliştirilmek üzere Astaş Holding olarak sürece katılamayacağımızı uzun bir süre önce Galatasaray yönetimine bildirdiğimizi, tüm kamuoyunun da bilgilerine arz ederiz.

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Bu vesileyle Florya’daki kıymetli mülklerin ihale ve proje geliştirme sürecinin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diler, saygılarımızı sunarım."