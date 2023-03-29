Vedalaşıp istifa edeceğim

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bugün partisinden istifa edeceğini açıkladı. Kararını kendisi ile görüşmeden duyurulmasına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de, Ağıralioğlu’na bugün için verdiği randevuyu iptal ettiği öğrenildi.

‘BEDELİNİ ÖDEYECEĞİM’

Yavuz Ağıralioğlu önceki hafta bir basın toplantısı düzenleyerek, Altılı Masa’da yaşananları ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini sert sözlerle eleştirmişti. İstifa edip etmeyeceği sorulan Ağıralioğlu, “Ben itiraz ediyorum. İtirazımın sonuçları nereye varırsa bedeline ödeyeceğim” karşılığını vermişti. Dün yaklaşık bir haftalık sessizliğini bozan Ağıralioğlu, gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a attığı bir mesajla bugün istifa edeceğini duyurdu. Ersoy, Habertürk canlı yayınında Ağıralioğlu’nun kendisine “Yarın (bugün) vedalaşmaya gidiyorum, istifa edeceğim” dediğini iletti.

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RANDEVUYU İPTAL ETTİ

Edinilen bilgilere göre, istifa dilekçesini hazırlayan Ağıralioğlu’nun önceki gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den randevu istediği öğrenildi. Akşener ise bugün Meclis’te düzenleyeceği grup toplantısının ardından saat 13.00’e randevu verdi. Ancak istifa kararını dün bir gazeteciye açıklayan Ağıralioğlu’nun tutumuna tepki gösteren İYİ Parti Lideri Akşener’in verdiği randevuyu iptal ettiği öğrenildi. İptal kararı da Ağıralioğlu’na aktarıldı. Ağıralioğlu’nun İYİ Parti Grup Başkanlığına yazdığı istifa dilekçesinde, “Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum, gereğini arz ediyorum” dediği öğrenildi.