Veda oturumu

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23 Nisan özel oturumu ile toplanan TBMM, 27’nci yasama döneminin son oturumunu da yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katıldığı oturumun açılışında TBMM Başkanı Mustafa Şentop da ‘veda’ konuşması yaptı:

ADİL VE ŞEFFAF SEÇİM

“Depremler sebebiyle yüreğimiz buruk, gönlümüz yaslı. Cumhuriyetimizin 100’üncü, çok partili siyasî hayata geçişimizin 77’nci yıldönümünü idrak ettiğimiz bir dönemde Türkiye olarak hayati önemde bir seçime gitmekteyiz. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerin de bugüne kadar olduğu gibi adil ve şeffaf bir biçimde yapılacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Demokraside temsil, bir bayrak değişimidir. 28’inci yasama döneminde bu çatı altında bulunmayacak milletvekillerinden birisi de benim. Hayatımın en büyük iftiharlarından birisi Gazi Meclis’in iki kez seçilerek, üstelik 100’üncü kuruluş yıldönümüne denk gelecek şekilde başkanlığını yapmaktır.”

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Binali Yıldırım kürsüde bayrağı öptü.

YOL ARKADAŞIYIZ

AK Parti adına kürsüye çıkan Yıldırım, cebindeki Türk bayrağını çıkarıp İstiklal Marşını okudu. Yıldırım da veda konuşmasında şöyle dedi: “Önümüzdeki yasama döneminde bu Meclis’te görev yapan milletvekillerimizin yarıdan fazlası olmayacak, ben de onlardan biriyim. Hepimizin karnesini millet veriyor. Umarım ve dilerim ki naçizane ismimiz bu büyük millete, bu büyük ülkeye hizmet etmiş biri olarak anılır. Türkiye’nin lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la yarım asra varan bir yol arkadaşlığımız var; bu güzel yolculuk ve bu yol arkadaşlığı hayatımın en anlamlı değerlerinden birisidir. Rabb’im ömür verdikçe bu kutlu hareketin bir neferi olmaya devam edeceğim.”

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MHP Lideri Devlet Bahçeli de özel oturuma katıldı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da 1946’dan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin yürürlüğe girdiği 2018’e kadar geçen 72 yıl içinde tam 51 hükümetin görev yaptığını belirterek, “Hükümetlerin ortalama görev süresi 1.5 yılı bile bulmamıştır. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle siyasi istikrarını sağlamıştır” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da sistemi eleştirerek “Yeni dönemde TBMM uzlaşı ve ortak akıl ile yürütülecek, yasama faaliyetleriyle yeniden siyasetin en önemli kurumu haline gelecektir” diye konuştu.