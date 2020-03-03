Vecd ne demek? Vecd nedir? Vecd TDK kelime anlamı

Sözcüğün en yaygın anlamı, büyük bir heyecan ve coşku halidir.



Vecd Ne Demek?

Vecd sözcüğü kimi yerlerde aşk ve aşktan gelen coşkunluk anlamında kullanılmaktadır. Bu aşk, tasavvuf edebiyatına göre ilahi aşk olarak nitelenir.

Vecd ile anlatılmak istenen, ilahi aşktan gelen heyecandır. Kişi bu heyecana kapılarak kendisini unutacak durumda coşkulu olabilir. Bu bilgilerden hareketle vecd, tasavvuf felsefesinde önemli bir kavramdır.



Vecd Nedir?

Vecd sözcüğü, cümle içerisinde eylem olarak da kullanılabilir. Vecde kapılmak şeklinde kullanılan sözcük, birçok manaya gelir. Bir şeyin etkisine kapılmak, etkilenmek, büyülenmek gibi anlamlar bu ifadenin açıklamasıdır.

Vecd ifadesi ile kişinin kapıldığı büyük ve tutkulu duygular kastedilmektedir. Bu duygular aşk, aşkla gelen bütünleşme, kendinden geçme hallerine işaret etmektedir. Vecd, kişinin iradesinin yok olduğu bir cezbe halidir.



Vecd TDK Kelime Anlamı

Yüzyıllardır dilimizde kullanılan vecd sözcüğü TDK tarafından da açıklanmaktadır. TDK sözlüğünde kelimenin anlamına yer verilmektedir. Bu sözlükte kelime vecde gelmek, vecde kapılmak biçiminde ele alınmıştır. Sözcüğün açıklamaları "coşmak, kendinden geçmek" şeklinde yapılmaktadır.

Vecd sözcüğü dilimizde verilen birçok edebi eserde geçmektedir. Bunların en ünlüsü Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı dizeleridir. Eserde vecd, "O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım." biçiminde kullanılmaktadır.