Ve sonunda! Prof. Dr. Marmara ve İstanbul için müjdeli haberi verdi: 5 günlük yağışlı dönem başlıyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Trakya çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul’un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Avrupa Yakası yağmurlu 18

İzmir: Parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 17

Erzurum: Parçalı bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

"5 GÜNLÜK YAĞIŞLI DÖNEM BAŞLIYOR"

Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Hafta sonu İstanbul'da kuvvetli yağış var. Cumartesi akşamı ve pazar günü. Salı gününe kadar sıcaklıklarda değişim yok. Bugün Trakya'dan, yarın akşamdan itibaren Marmara ve diğer bölgelere 5 günlük yağışlı dönem başlıyor. İçme suyu açısından faydalı olur."