Ve mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

İSTANBUL 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, sanık Ayşe Mücella Yapıcı’nın Gezi Parkı eylemlerinden ötürü İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yasadışı gösteri’ suçundan beraat ettiği hatırlatılarak, verilen karara göre “Eylemlerin anayasal toplanma ve örgütlenme hakkı ile ifade özgürlüğü boyutunda kaldığı, Taksim Dayanışması’nın suç örgütü olduğunu gösterir kanıt bulunmadığı” anlatıldı. Kararda, Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi önünde toplanan Çarşı Grubu taraftarlarının ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek’ suçlarından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıp beraat ettiği de ifade edildi.

PARA AKTARMADI

Kararda, tanıkların görgüye dayalı bilgisinin olmadığı belirtilerek, MASAK raporuna göre Kavala’nın eylemcileri finanse etmek amacıyla hesap açıp para aktarmadığı da vurgulandı. Kararda, sanıkların marjinal grupları ve yasadışı sol örgütleri yönlendirerek, hükûmetin icra kabiliyetini engelleyecek düzeyde bir girişimde bulunduklarına dair mahkûmiyetlerine yeter derecede delil elde edilemediği için beraate hükmedildiği kaydedildi.

FİRARİLER HAKKINDA CİDDİ İDDİALAR

Mahkeme, firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Memet Ali Alabora, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Handan Meltem Arıkan ve Gökçe Tüylüoğlu’nun dosyalarının, ciddi iddia ve kanıtlar bulunduğu gerekçesiyle ayrıldığını belirtti. ◊ İsmail SAYMAZ