MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVe mahkeme gerekçeli kararını açıkladı
GeriGündem Ve mahkeme gerekçeli kararını açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSMAİL SAYMAZ
Haber Giriş: 25.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Ve mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

İsmail SAYMAZ
İsmail SAYMAZ
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail SAYMAZ
İsmail SAYMAZ
isaymaz@hurriyet.com.tr
Ve mahkeme gerekçeli kararını açıkladı
Abone Olgoogle-news

Gezi Parkı davasında beraatın gerekçesi açıklanırken dosyadaki ‘hukuka aykırı’ 53 telefon dinlemesinin delil sayılamayacağı vurgulandı. Sanıklardan Osman Kavala’nın da MASAK raporuna göre hesap açıp eylemcilere para aktarmadığı belirtildi.

 

İSTANBUL 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, sanık Ayşe Mücella Yapıcı’nın Gezi Parkı eylemlerinden ötürü İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yasadışı gösteri’ suçundan beraat ettiği hatırlatılarak, verilen karara göre “Eylemlerin anayasal toplanma ve örgütlenme hakkı ile ifade özgürlüğü boyutunda kaldığı, Taksim Dayanışması’nın suç örgütü olduğunu gösterir kanıt bulunmadığı” anlatıldı. Kararda, Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi önünde toplanan Çarşı Grubu taraftarlarının ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek’ suçlarından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıp beraat ettiği de ifade edildi.

PARA AKTARMADI

Kararda, tanıkların görgüye dayalı bilgisinin olmadığı belirtilerek, MASAK raporuna göre Kavala’nın eylemcileri finanse etmek amacıyla hesap açıp para aktarmadığı da vurgulandı. Kararda, sanıkların marjinal grupları ve yasadışı sol örgütleri yönlendirerek, hükûmetin icra kabiliyetini engelleyecek düzeyde bir girişimde bulunduklarına dair mahkûmiyetlerine yeter derecede delil elde edilemediği için beraate hükmedildiği kaydedildi.

FİRARİLER HAKKINDA CİDDİ İDDİALAR

Mahkeme, firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Memet Ali Alabora, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Handan Meltem Arıkan ve Gökçe Tüylüoğlu’nun dosyalarının, ciddi iddia ve kanıtlar bulunduğu gerekçesiyle ayrıldığını belirtti. ◊ İsmail SAYMAZ

False
İsmail SAYMAZ
İsmail SAYMAZ
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle