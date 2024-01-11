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Vazolu kavga: Pişman olacak bir şey yok, 40 yıllık eşim

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#Aksaray#Kavga#Hastane
Vazolu kavga: Pişman olacak bir şey yok, 40 yıllık eşim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 10:33

Aksaray’da evde kavga eden Mevlüt Ç. (62) ve Yeter Ç. (56) çifti, vazoyla birbirini başından yaraladı. Hastaneye kaldırılan çiften Mevlüt Ç., gazetecilere ''Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu'' dedi. 

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Olay, saat 08.30 sıralarında Paşacık Mahallesi’nde meydana geldi. Mevlüt Ç. ile eşi Yeter Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt Ç., eline geçirdiği vazoyla eşinin başına vurdu. Yeter Ç. de bir kısmı kırılan vazoyu alıp, eşinin başına vurarak yaraladı. Çift, kanlar içinde kalırken, gürültüyü duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çift, gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mevlüt Ç., gazetecilerin 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna, ''Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu'' dedi.

Vazolu kavga: Pişman olacak bir şey yok, 40 yıllık eşim

Vazolu kavga: Pişman olacak bir şey yok, 40 yıllık eşim

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#Aksaray#Kavga#Hastane

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