Vazife Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Vazifenin Eş Anlamlısı

Vazife kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı ‘görev’ şeklinde tanımlanmaktadır. Yazılışları farklı olan bu kelimeleri anlam açısından aynı şekilde cümlede ya da tek başına değerlendirmek mümkündür.

Vazifenin Eş Anlamlısı

Vazife kelimesinin eş anlamlısı olarak Türkçe içerisinde ‘görev’ karşılık bulunmaktadır. Gündelik yaşamda görev, vazife kelimesine göre daha fazla değerlendirilir. Hem canlı hem de cansız varlık için kullanılabilen bir kelime olarak öne çıkıyor.

Peki, vazife kelimesinin anlamı nedir? Vazife kelimesini ‘Bir kişiden ya da bir şeyden beklenen iş veya görev’ tanımı olarak dile getirmek mümkün. Yaşamın herhangi bir noktasında belli bir durumda arzu edilen görev olarak öne çıkmaktadır. Hem vazife kelimesini hem de görev sözcüğünü amacına uygun şekilde farklı zamanlarda aynı anlam üzerinden değerlendirebilirsiniz. Ancak Türkçede görev kelimesi, vazife sözcüğüne göre daha çok öne çıkmaktadır.