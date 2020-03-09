Vaveyla ne demek? Vaveyla nedir? Vaveyla TDK kelime anlamı

Arapçadan gelen ilginç bir kelime olmasının yanı sıra vaveyla ‘Çığlık’ anlamına gelmektedir.

Vaveyla Ne Demek?

Vurguladığı anlam doğrudan kendi etkisi üzerinden cümle içerisinde kullanılır. Yani direkt çığlık anlamı ile değerlendirilen bir kelimedir. Gündelik yaşam içerisinde çığlık kelimesi daha çok kullanılmasına rağmen, özellikle edebi metinlerde vaveyla sözcüğü ile çok fazla karşılaşılmaktadır. Vaveyla ile kelimesi ile karşılaşıldığı zaman bunun çığlık anlamına geldiği bilinmelidir.

Vaveyla Nedir?

Türkçeye yerleşmiş olan vaveyla çok fazla kullanılmasa bile ‘çığlık’ anlamı taşır. Bunu bir örnekle anlatmak gerekirse;

‘Mısır'ın değme ağıtçıları bile sanırım vaveylalarında benimle yarışa giremezlerdi.’ (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Buradaki anlamıyla ‘çığlıklarında dahi’ şeklinde anlatmak mümkündür.

Vaveyla TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumunda yer alan anlamıyla vaveyla ‘çığlık’ olarak geçmektedir. Gündelik yaşam içerisinde çok fazla kullanılması dahi yazılı metinlerde sıkça karşılaşılan bir sözcüktür. Eski dönemlerden gelen yazılı kaynaklarda çok fazla kullanılmış kelimeler arasında yer alıyor. Aynı zamanda şiirlerde değerlendirilen kelimeler arasında yer alır. Günümüzde ise yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmuş kelimeler içerisine girmiş durumda. Amaca bağlı olarak farklı cümlelerde çığlık yerine vaveyla kelimesi kullanılabilir.