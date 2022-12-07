Vatman tutuklandı

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İstanbul Alibeyköy’de önceki gün belediye otobüsüne çarpan tramvay, otobüsteki 33 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Kazanın ardından tramvayın vatmanı Semi Özcan gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Semi Özcan dün adliyeye sevk edildi.

‘HİÇBİR ŞEY YEMEMİŞTİM’

Savunmasında 7 yıldır vatman olarak çalıştığını anlatan Semi Özcan, kazayı şöyle anlattı: “4 ay kadar önce kalp çarpıntısı şikâyetiyle hastaneye gitmiştim. Başka rahatsızlığım bulunmamaktadır. Sabah hiçbir şey yememiştim. Gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum. Bayıldığım için tramvay yolundaki ışıkların yeşil mi kırmızı mı yandığını hatırlamıyorum. Başıma birçok kez sinyalizasyon arızaları gelmiştir. Araştırılmasını talep ederim.”

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İBB’YE SORULACAK

Mağdur sayısının çokluğu, mağdurlardan iki kişinin halen bilincinin kapalı olup hayati tehlikelerinin mevcut olması, delillerin tamamen toplanmadığı gerekçesiyle Semi Özcan, ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklandı. Başsavcılık soruşturma kapsamında tramvay hattının sinyalizasyon bilgilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sorulmasını, kazanın meydana geldiği tramvay hattında herhangi bir arıza olup olmadığının araştırılmasını istedi.





