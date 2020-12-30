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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 30.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Vatikan’ın İstanbul Temsilcisi özel tabutla defnedildi

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Vatikan’ın İstanbul Temsilcisi özel tabutla defnedildi
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Papa Francis’in kararıyla 2016 yılında yeni İstanbul Latin Katolik Episkoposu olarak atanan, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Meksikalı Ruben Tierrablanca Gonzalez, İstanbul’da toprağa verildi.

Gonzalez için dün önce. St. Esprit Katedrali’nde ayin düzenlendi, ardından da cenaze, Şişli Latin Katolik Mezarlığı’nda defnedildi. Gonzalez’in naaşı özel bir tabuta konuldu. Ceviz ağacından yapılan tabutun üzerinde Hz. İsa’nın son akşam yemeği tablosunun kabartmaları yer aldı. Mezarlıktaki tören sırasında tabut üzerindeki özel kapak açıldı. Gonzalez’in cansız bedeni cenazeye katılanlara gösterildi. Katedraldeki ayini Vatikan Büyükelçiliği Müsteşarı Monsenyör Valter Erbi yönetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taziye mesajı gönderdi.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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