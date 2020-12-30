Vatikan’ın İstanbul Temsilcisi özel tabutla defnedildi

Gonzalez için dün önce. St. Esprit Katedrali’nde ayin düzenlendi, ardından da cenaze, Şişli Latin Katolik Mezarlığı’nda defnedildi. Gonzalez’in naaşı özel bir tabuta konuldu. Ceviz ağacından yapılan tabutun üzerinde Hz. İsa’nın son akşam yemeği tablosunun kabartmaları yer aldı. Mezarlıktaki tören sırasında tabut üzerindeki özel kapak açıldı. Gonzalez’in cansız bedeni cenazeye katılanlara gösterildi. Katedraldeki ayini Vatikan Büyükelçiliği Müsteşarı Monsenyör Valter Erbi yönetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taziye mesajı gönderdi.