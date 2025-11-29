Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'dan Sultanahmet Camii'ne ziyaret

İHA-AA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 09:13
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında, İstanbul’da Sultanahmet Camisi’ni ziyaret etti. Papa 14. Leo’ya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile cami görevlileri eşlik etti. Öte yandan ziyaret öncesi çevrede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki ziyaretleri sürüyor.
Geceyi Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde geçiren Papa 14. Leo'nun, Cumartesi günkü temasları kapsamındaki ilk durağı Sultanahmet Camii
oldu.
BÖLGEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Papa 14. Leo'ya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel ile cami görevlileri eşlik etti.
Sultanahmet Camisi müezzini Aşgın Musa Tunca, Papa 14. Leo'ya cami hakkında bilgi verdi.
Buradaki ziyaretin ardından Papa 14. Leo
, Yeşilköy'de bulunan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gitti.