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Vatanlarını ilk kez görecekler

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#Suriye#Esad#Geri Gönderme Merkezi
Vatanlarını ilk kez görecekler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 07:00

Ali, Zekeriya, Rukiye ve daha yüzlercesi... Yaşları birle 12 arasında değişen çok sayıda çocuk Türkiye’de doğdu, iç savaşın ve Esad’ın zulmünün hüküm sürdüğü ülkelerini hiç göremedi. Şimdi vatan topraklarını ilk kez görecek olmanın heyecanı içinde birer birer ülkelerine dönüyorlar...

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Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin Esad rejiminin çökmesiyle ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı’na aileleriyle gelen çocuklar, İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi’nde işlemlerini yaptırdıktan sonra ülkelerine geçiş yapıyor.Türkiye’ye 11 yıl önce eşi Sibel ile gelen Mahmod Hamido, önce İstanbul’a ardından Kayseri’ye gitti. Burada çeşitli işlerde çalışan çiftin Ali (10), Zekeriya (7), Rukiye (3), Kamer (2) ve Cemil (1) adında 5 evladı dünyaya geldi. Daha önce hiç Suriye’ye gitmeyen Hamido ailesinin çocukları, ilk defa vatan topraklarına gitmenin heyecanını yaşadı. Türkiye’yi çok sevdiğini belirten Hamido, çocukları ile Halep’e gideceğini ve ülkesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

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‘SİZİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ’

12 yıl önce ailesiyle Gaziantep’e gelen Valid el Şeyhi ise eşi Nur ile burada evlendiğini, Abdulaziz (8), Hani (2) ve Halid (1) adında 3 çocuğunun olduğunu anlattı. Vatan toprağının çok güzel olduğunu ve ilk defa çocuklarının Halep’i göreceğini dile getiren El Şeyhi, Türkiye’ye teşekkür etti: “Çocuklarım vatanlarını hiç görmedi, ilk defa gidecekler. Türkiye’yi unutmayacağız, bize kucak açtı ama artık dönüyoruz. Her şey yeni başlıyor bizim için.”

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#Suriye#Esad#Geri Gönderme Merkezi

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