Vatanımız ve bayrağımız kırmızı çizgimiz

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“Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu” sloganlarıyla kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu seçimlerin kaderini ilk kez sandığa gidecek 5.5 milyon gencin belirleyeceğini söyledi. Gençleri oy vermeye davet eden Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi mülteci kampına çevirdiler, göreceksiniz bunların hepsini beraber düzelteceğiz. Türkiye’yi bölgesinin en güçlü ülkesi haline getireceğiz. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, onun sözünü veriyorum. Açık ve net söylüyorum iki kırmızı çizgimiz var. Bir vatan. İki bayrak. O kadar, nokta” dedi.