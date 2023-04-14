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Vatanımız ve bayrağımız kırmızı çizgimiz

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Ankara
Vatanımız ve bayrağımız kırmızı çizgimiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam, ittifak ortakları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolaloğlu ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin proje tanıtım programına katıldı.

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“Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu” sloganlarıyla kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu seçimlerin kaderini ilk kez sandığa gidecek 5.5 milyon gencin belirleyeceğini söyledi. Gençleri oy vermeye davet eden Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi mülteci kampına çevirdiler, göreceksiniz bunların hepsini beraber düzelteceğiz. Türkiye’yi bölgesinin en güçlü ülkesi haline getireceğiz. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, onun sözünü veriyorum. Açık ve net söylüyorum iki kırmızı çizgimiz var. Bir vatan. İki bayrak. O kadar, nokta” dedi.

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Ankara

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