Vatandaşların kâbusu oldu: Kentte aynı vakadan 4. ölüm

Haberin Devamı

İlçe merkezinde yaşayan 5 çocuk babası çiftçi Temür Ağca'nın vücuduna bir hafta önce kene yapıştı. Doğanşar Devlet Hastanesi'ne giden Ağca'nın üzerindeki kene sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. 2 gün önce rahatsızlanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ağca, hayatını kaybetti. Temür Ağca'nın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edilerek Doğanşar'a götürüldü. Ağca'nın hayatını kaybetmesi ile bu yıl Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.