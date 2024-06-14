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Vatandaşların kâbusu oldu: Kentte aynı vakadan 4. ölüm

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#KKKA#Kene#Sivas
Vatandaşların kâbusu oldu: Kentte aynı vakadan 4. ölüm
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 10:29

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yaşayan Temür Ağca (74), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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İlçe merkezinde yaşayan 5 çocuk babası çiftçi Temür Ağca'nın vücuduna bir hafta önce kene yapıştı. Doğanşar Devlet Hastanesi'ne giden Ağca'nın üzerindeki kene sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. 2 gün önce rahatsızlanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ağca, hayatını kaybetti. Temür Ağca'nın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edilerek Doğanşar'a götürüldü. Ağca'nın hayatını kaybetmesi ile bu yıl Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 

Vatandaşların kâbusu oldu: Kentte aynı vakadan 4. ölüm

Vatandaşların kâbusu oldu: Kentte aynı vakadan 4. ölüm

Vatandaşların kâbusu oldu: Kentte aynı vakadan 4. ölüm

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#KKKA#Kene#Sivas

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