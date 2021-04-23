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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)-
Haber Giriş: 23.04.2021 - 15:18 | Son Güncelleme:

Vatandaşları tedirgin eden görüntü! Arılar istila etti...

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İzmit'te arılar kaldırım üstündeki saat direğine oğul verdi. Arılar, itfaiye ekipleri tarafından kovana alınırken arıları bölgede fırıncılık yapan Ekrem Çakmak sahiplendi.

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  • Caddedeki direği istila ettiler Ekipler hemen harekete geçti
  • Caddedeki direği istila ettiler Ekipler hemen harekete geçti
  • Caddedeki direği istila ettiler Ekipler hemen harekete geçti
  • Caddedeki direği istila ettiler Ekipler hemen harekete geçti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi Baç Kavşağı mevkiinde, üzerinde saat olan direğe arılar oğul verdi. Çevre esnafın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada fırıncı Ekrem Çakmak, üzerindeki montu siper ederek arıları bulundukları yerden almak istedi.

Çakmak'ın arıların üzerine su sıkıp, süpürge ile bulundukları yerden almaya çalıştığı sırada itfaiye ekibi bölgeye geldi. Arı kıyafeti giyerek duruma müdahale eden itfaiyeciler, kraliçe arıyı yanlarında getirdikleri kovanın içine alarak diğer arıların da gelmesini sağladı. Arının tamamı direkten ayrıldıktan sonra, Ekrem Çakmak arıları sahiplendi. 

Vatandaşları tedirgin eden görüntü Arılar istila etti...

"YAKINLARDA BİR YERDE ARI KOVANLARI VAR"

Fırıncı Ekrem Çakmak, “Arılar muhtemelen bu güneşli havadan dolayı oğul vermiş. Demek ki, yakınlarda bir yerde arı kovanları var. Oradan çıkan oğul da buraya gelmiş. Biz de onu itfaiyenin yardımıyla kovana aldık. Artık bundan sonra biz bakacağız. Ben de köylü çocuğuyum. Memlekette bizim de arılarımız var. Şimdi burada da arılarımız olacak. Ben kutuya almıştım ama itfaiyeci arkadaşlar kovan getirince daha iyi oldu. Şimdi kovana aldık arıları. Birkaç gün sonra ben kendi kovanıma aktarıp arkadaşların kovanını geri vereceğim” dedi. 

Vatandaşları tedirgin eden görüntü Arılar istila etti...

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