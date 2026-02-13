×
Vatandaşları oyuncak tabancayla korkutup görüntüleri sosyal medyada paylaştılar: 4 gözaltı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 12:14

Ankara'da sokaktaki insanları oyuncak tabancayla korkutan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan motosikletli 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Çankaya ilçesindeki Bahçelievler semtinde meydana geldi. 2 motosikletteki 4 kişi, ellerindeki oyuncak tabancalarla sokakta gezip insanlara bağırdı. O anlara ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri G.G., B.İ., B.A. ve E.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan adli işlem başlatıldığı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

