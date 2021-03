Vatandaşlardan yoğun destek gördü! Trabzon'da çalışma başlatıldı...

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, tedbirlere uyma çağrısını yinelerken, sosyal medyada başlatılan çalışma vatandaşlardan da destek gördü.



Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, son 3 haftadır Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5 il içerisinde yer alan Trabzon'da, virüsün cenaze namazları ve taziye ziyaretleri ile yayıldığı belirlenerek, cenaze namazları 30 kişiyle sınırlandırıldı. Yetkililer, taziye için toplanılan evlerde virüsün daha fazla yayıldığını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.







'TAZİYELER TELEFONDA' ÇAĞRISI



Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen virüsün yayılımında etkili olan cenaze ve taziyelere katılımlar sürüyor. Kentte vefat eden bir kişinin cenazesine ve taziyesine 100 kişi katıldı. Bir hafta sonra 40 kişide koronavirüs görüldü. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü de salgınla mücadele başarılı olmak için sosyal medya üzerinden duyuruda bulunup, ‘Trabzon’da taziyeler telefonla’ sloganıyla bilinçlendirme çalışması başlattı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, tedbirlere uyma çağrısını yinelerken, sosyal medyada başlatılan çalışma vatandaşlardan da destek gördü.







‘ARTIŞIN DİZGİNLENMESİ LAZIM’



Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, analizler sonucunda kentte vakaların en fazla cenaze ve taziye gibi toplanmalar sonrasında ortaya çıktığının tespit ettiklerini açıkladı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile yaptıkları toplantı sonrasında, şehir dışından getirilenlerle birlikte kentteki cenaze defin sayılarını değerlendirdiklerini, cenaze ve taziye ziyaretleriyle oluşan artışın dizginlenmesi gerektiğinin farkında vardıklarını belirten Dr. Hakan Usta, “Önceden beri söylüyorduk ama bu sefer bunu bir mesajla, halkımızda daha bir farkındalık oluşturacak şekle getirdik. ‘Trabzon taziyesini telefonda yapıyor’ sloganımızı oluşturup, halkın bu konuda farkındalığını oluşturmaya çalıştık" dedi.



‘112 ÜZERİNDEN İHBARDA BULUNUN’



Kolluk kuvvetlerinin cenazeler sonrasında yapılan taziye ziyaretlerine engelleyemeyeceğini ve bu konuda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ifade eden Dr. Usta, “Vatandaşın her türlü koşulda kurallara uymayan kişileri gördüklerinde uyarmaları çok önemli. Her kişinin başına bir polis dikilemeyeceğine göre veya her sokakta bir polis olamayacağına göre, kişilerin duyarlı olarak bu konuda yardımcı olması gerekiyor. ‘Hayat Eve Sığar’ programından dahi ihbar butonuyla ihbarda bulunarak vatandaşımız sistemi işletebilir. 112 üzerinden de ihbarda bulunarak polis ve jandarmanın oraya gelmesini sağlayabilirler” diye konuştu.



‘CENAZELERE KATILMIYORUM’



Koronavirüsün cenazelerde oluşan kalabalık gruplarda hızlı yayıldığını ve kendisinin cenazelere katılmadığını hatırlatan Usta, "Aşı önemli ama maske de en az onun kadar önemli. Maske ve mesafeyi ortadan kaldıran hiçbir ortama girmememiz gerekiyor. Bir arada yemek yemeler, çay ve sigara içmeler, taziye ortamlarında küçücük alanlara çoğul insanların girmeleri gibi durumlar ve mütemadiyen değişen tarzda insanların ortama girip çıkarak, virüse bulaşma ortamı oluşturmaları bizim arzu etmediğimiz bir tablo. ‘Trabzon taziyesini telefonda yapıyor’ diyerek bunu başlatmış olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu.



‘AİLENİZİ TAZİYELİK DURUMA DÜŞÜRMEYİN’



Kentteki vatandaşlar da vakaların azalmasıyla yeniden normal hayata dönmeyi bekliyor. Trabzon’da cenazelere fazla katılım olduğunu söyleyen vatandaşlardan Merve Altuncu, “İş yerinden arkadaşımız, bir cenaze törenine katılmıştı. 100 kişinin üzerinde katılım olduğunu görünce endişelenip geri dönmüş. Çevrede de bunun gibi birçok örnek vardır. İnsanlar ziyarete gitmediklerinde kendilerini taziyede bulunmuş saymıyorlar. Taziye ziyaretlerine gidip ailenizi taziyelik duruma düşürmemek gerekiyor. Başımıza ne geleceği, nasıl etki göstereceği belli değil” dedi.



‘TAZİYELERİ TELEFONLA ALDIK’



Covid-19 virüsü nedeniyle halasının 2 ay önce hayatını kaybettiğini söyleyen Enes Aydın, “Cenazesine çok yakın, aile içinden bireylerin katıldığı az sayıda bir katılım sağlandı. Kalabalık olmaması açısından etraftan katılımlar kabul edilmedi. Yine taziyeler de yapılmadı, taziyeleri telefon üzerinden aldık. Ancak görüyoruz ki, taziye kurallarına uyulmuyor. Haritadan da anlaşıldığı gibi bölgemiz ve şehrimiz yüksek risk içeriyor. Buna rağmen kurallara dikkat edilmiyor” diye konuştu.



‘AKRABALIK İLİŞKİLERİ EN BÜYÜK SIKINTI’



Kırsal kesimde akrabalık ilişkilerinin daha fazla olduğuna dikkati çeken Sena Yılmaz da, “Denetimler de bir nebze daha oralarda az olduğu için insanlar taziye evlerine gidiyorlar. Akrabalık ilişkileri de bu konuda en büyük sıkıntı. Bütün akrabalar bir köyde yaşıyorlar. Ölen kişi de akraba olduğu zaman herkes bir evin içinde toplanıyor. Büyük ihtimalle kırsalda bu nedenle daha fazla yayılım oluyor. Bizler de yüz yüze görüşmek istiyoruz ama şu an ortam müsait değil. O yüzden telefonla arayıp taziyelerimizi iletebiliriz. Gönüller bir olduktan sonra bir evin içinde toplanmaya hiç gerek yok” ifadelerini kullandı.