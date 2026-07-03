Vatandaşlardan su fabrikasına tır tepkisi: Mahalle adeta tır parkına döndü

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Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Güldibi Mahallesi Gündoğdu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir su fabrikasına sevkiyat için gelen onlarca tırın mahalle içinde park edilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Cadde üzerinde park eden tırlar nedeniyle bölgenin adeta tır parkına döndüğünü belirten mahalle sakinleri, fabrikanın sevkiyat araçlarının mahalle içinde beklemesinin tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Vatandaşlar, yaşanan soruna çözüm bulunması için yetkililerden gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.