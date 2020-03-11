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DHA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 15:17, Son Güncelleme:/

Vatandaşlardan şeker, tuz ve iç çamaşırı istedi... 51 kişiyi dolandırdı!

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Vatandaşlardan şeker, tuz ve iç çamaşırı istedi... 51 kişiyi dolandırdı!
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Eskişehir'de 51 kişiyi büyü yapma- bozma, yıldız falına bakma ve muska yazma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen A.Y. (51), polis tarafından yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşlardan şeker ve tuz ile iç çamaşırı isteyerek, büyü yapma- bozma, yıldız falına bakma ve muska yazma vaatleri ile para topladığı öne sürülen A.Y., Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. 51 kişiyi dolandırdığı belirtilen şüphelinin evinde yapılan aramada ise kargo ile il dışına gönderilmek üzere hazırlanmış çok sayıda muska, sözde büyü kitabı ve dijital veriler ele geçirildi.

Yapılan incelemede muska diye hazırlanan kağıtlar üzerine yazılan ve 'dua' oldukları ileri sürülen yazıların Arapça olmadığı belirlendi. Gözaltına alınan A.Y., sorgusunun ardından 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi' suçundan adliyeye sevk edildi.

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