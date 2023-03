Vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de yaklaşık 4 saat süren Kabine Toplantısı’nın ardından Millete Sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

“Hayatını kaybeden her bir insanımızla yüreklerimiz dağlandı. Bugün depremin 4. haftasını geride bırakırken, yaşadığımız afetin büyüklüğünü daha iyi görüyor, kayıplarımızın acısını daha derinden hissediyoruz. Depremin yol açtığı geniş yıkım, geride kalan insanlarımızın hayatını da fevkalade zorlaştırdı. 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yani kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 230 bini, buralardaki bağımsız bölüm sayısı 645 bini buluyor. Evi hasarsız veya az hasarlı olan vatandaşlarımızın bir kısmı da artçı sarsıntılar sebebiyle evlerine giremiyor.

DÜNYAYA ÖRNEK BİR DAYANIŞMA

Bölgeye sağladığımız istihdamı, ihtiyaç sahibi ailelere öncelik vererek 50 bin kişiye çıkartıyoruz. Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için de gayret gösteriyoruz. Çadırlarda, konteynerlerde kurduğumuz eğitim yuvalarında evlatlarımızı yeniden okula hazırlıyor, depremin ruh dünyalarında yol açtığı tahribatı gidermeye çalışıyoruz.

1 MİLYON DEPREMZEDEYE ÖDEME

1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Evleri kullanılamaz hale gelen depremzedelerimize hane başı 15 biner lira taşınma yardımı ödemesine başladık. Kiraya çıkan depremzedelere 3 bin lira ile 5 bin lira arasında destek veriyoruz. Yakınları vefat eden depremzedelerimize de 100’er bin lira ödüyoruz. Bu insanlarımızın barınmadan giyime kadar tüm ihtiyaçlarının karşılandığı dünyaya örnek olacak bir dayanışma görüyoruz.

244 BİN KONUT İNŞASI BAŞLAYACAK

Hızla enkazını kaldırmamız gereken 50 bin bina var. Önümüzdeki iki ay içinde 244 bin konutun inşasına başlanacak. Bunlardan 22 binin inşasına geçilmiştir. 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere 488 bin yeni hane yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu sayıya yaklaşık 40 bin binada 164 bin orta hasarlı bağımsız bölümü ekleyecek çalışmayı da başlatıyoruz. Kamu binalarını TOKİ eliyle yapacağız.

MUHALEFET HEP ÖNÜMÜZÜ KESTİ

Kentsel dönüşüm projeleriyle bugüne kadar yenilediğimiz 3,3 milyon konut elbette önemlidir. 15 yıldır kentsel dönüşüm dedik, başta ana muhalefet olmak üzere yavru muhalefet ‘Biz kentsel dönüşüme karşıyız’ dediler, mitingler yaptılar. Vatandaşı topladılar. Şimdi de o vatandaş önümüzü kesiyor ‘Ne olur bizim de binalarımızı yıkın’ diyor. Eğer o zaman bizim bu talebimize uysaydınız bugün binalar bitmiş olacaktı.

YALVARDIM AMA KABUL ETTİREMEDİM

Benim oturduğum yer, Üsküdar Burhaniye. Yalvardım ama kabul ettiremedim. Bu hafta Vahdettin Köşkü’ne giderken vatandaş önümüzü kesti; ‘ne olur başlayın’ diye. Bak sonra vazgeçmeyin! Arkadaşlarımıza talimatı verdik. Öbür tarafta Bay Kemal mitingler yapıyor ‘Sakın ha, buradan denize nazır evler yapılacakmış’ diyor. Kendimize yapmıyoruz ki, burada oturan vatandaşımıza yapacağız. Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak için uzun vadeli, sübvansiyonlu bir finans yönetimi hayata geçiriyoruz.

SİZE YAKIŞAN EVLERİ YAPALIM

Ne olur imara aykırı olan evlerden kurtulun, size yakışan evleri bir an önce yapalım diyoruz. Şu anda halen 81 ilimizde 250 bin konutun yenilenmesi, ayrıca TOKİ’ni sosyal projelerinde ilave 250 bin sosyal konutun inşası sürüyor. Yıllarca önümüzü kestiler. Fikirtepe, bir kısmı Kadıköy bir kısmı Üsküdar’da. Önümüz kesilmemiş olsaydı oralar da bitmiş olacaktı.Bir kez daha vatandaşlarıma 6 Şubat acılarını yine yaşamak için eski ve riskli binalarını kentsel dönüşüme sunmalarını rica ediyorum.”

HEDEF İKİ AYDA 100 BİN KONTEYNER

Erdoğan depremzedelerin barınma sorunuyla ilgili şunları söyledi:



- “3 milyon 320 bin insanımız tahliye edilerek diğer illerimize gitti. Bölgedeki 800 bin insanımız ise şehirlerden ayrılarak köylerine sığındı.

- Deprem bölgesinde kalan 1.5 milyon aşkın insanımız çadırlarda, 53 bin insanımız konteynerlerde, 123 bin insanımız Milli Eğitim kurumları başta olmak üzere kamu tesislerinde hayatını sürdürüyor.

- Ülke genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımızda 160 bine, otellerde 137 bine yakın depremzedeyi misafir ediyoruz. Kamu ve sivil yardım kuruluşlarımız her gün 5 milyon 800 bin insanımıza hizmet veriyor.

- Çadırlarda barınmanın zorluğu ile diğer şehirlere giden insanlarımızın bir an önce evlerine geri dönmek istediklerini bildiğimiz için konteyner şehirlerin kurulumuna hız verdik. Konteyner kentleri, elektriğiyle, suyuyla, kanalizasyonuyla, yoluyla, sosyal tesisleriyle adeta yeni bir yerleşim yeri altyapısıyla kuruyoruz. Bu da biraz vakit alıyor. Amacımız 2 ayda 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlardan barınabilecekleri bu alanlara taşımaktır. Gerekirse sayıyı daha da artırabiliriz. Ülkemizde üretimi ve yurt dışından gelen hibeleri bu doğrultuda seferber ettik.”

İZMİR ANKARA VE İSTANBUL ÇAĞRISI

İzmir’in Karabağlar semti. Karabağlar’ın süratle Kentsel dönüşüm ve değişime ihtiyacı var. Oranın aynı zamanda milletvekilisin. Şu anda ana muhalefet olarak baştasın. Hadi bakalım büyükşehir belediye başkanına söyle, ne yaparsa yapsın görelim, biz de alkışlayalım. Aynı şey Ankara için geçerli. Hadi atın adımları. İstanbul’da KİPTAŞ’ın kurucusu benim. Şimdi KİPTAŞ onlarda, yapın bir şey yahu, yok yapamazlar. İstanbul başta olmak üzere 6,5 milyon yapının acil değişmesi gerçeği varken siyasi hesaplarla süreci uzatmanın vebali büyüktür.

BİZİM TEK GÜNDEMİMİZ DEPREM

Erdoğan seçim sürecinde tek gündemlerinin deprem olacağını vurguladı: “Seçim süreci beraberinde getirdiği yıpratıcı siyasi gerilimler ve gündemi kilitlemesi sebebiyle ister istemez bu çabaları gölgeleme riski taşıyor. Bunun için de gündem sapmasına yol açacak seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması, ülkenin seçim gerilimi ve tartışmalarından hızla çıkması şarttır.



NORMALE DÖNÜNCE CEVAP VERECEĞİZ



Seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkânı vereceğine inanıyoruz. Bizim seçim sürecindeki gündemimiz yine deprem olacaktır. Maddi ve manevi kayıpların telafisi olacaktır. Siyasi çekişme, polemiklerle, kavgalarla örülü seçim kampanyası yapmayı içimize sindiremeyiz. Depremin ilk gününden itibaren asla siyasi tartışmaya girmedik. Söylenenleri not etmekle belirtmekle yetindik. Yalan ve iftiralarla çalışmaları tehlikeye atanlarla, rahat koltuklarında ahkam kesenleri, insanımız can derdinde iken mal bölüşümü derdine düşenleri, kısacası gördüğümüz duyduğumuz her şeyi not ettik. Depremzedelerin yaralarını sarıp, yüzlerini güldürene kadar bu notları tutmayı sürdüreceğiz. Normal günlere dönünce herkese hak ettiği cevabı verecek, hak ettiği muameleye tabi tutacağız.”

SEÇİM KARARI 10 MART’TA

Erdoğan konuşmasında seçim takvimini de ilan etti:

“10 Mart cuma günü Anayasa’nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla süreci başlatıyoruz. 11 Mart itibarıyla seçim takvimi ile hususlar Yüksek Seçim Kurulu’nun yetki alanına girmektedir. Bu süreçte başka ile taşınan, yurt ve misafirhanede konaklayan, çocuğun kaydını başka ile alan, sağlık nedeni ile başka ile giden, seçmen kütüğünü yaşadığı yere nakleden hangi sebeple olursa olsun 6 Şubat felaketinden sonra ikametgâhını, seçmen kaydını değiştiren depremzedelerimizin haklardan mahrum kalmamalarını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni yayınlıyoruz."