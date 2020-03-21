Vatandaşlar uyarıyı dikkate almadı! İstanbullular sahile akın etti

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan Corona Virüsü salgının önüne geçilmesi için özellikle Sağlık Bakanlığı’ndan ve devletin diğer organlarından vatandaşlara ‘Dışarı çıkmayın’ uyarısı yapılıyor.

Bu çağrıya uymayan bazı vatandaşlar İstanbul Boğazı’nın Avrupa kısmına akın etti. Sahilde araç yoğunluğunun oluşması ile İBB Trafik uygulamasında sahil kısmı kırmızıya büründü.

Öte yandan, trafik uygulamasında diğer alanların yeşil, sahil yolunun kırmızı olması dikkatlerden kaçmadı.

KOCAELİ'DE DE AYNI MANZARA!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle ‘evde kal’ uyarılarına aldırış etmeyen çok sayıda kişi sahillere akın etti.

Yağışlı havaların sona erip, havaların ısınmasıyla evlerinden çıkanlar, sahil boyunca parklarda yoğunluk oluşturdu. Kafe, çay bahçeleri ve lokallerin kapalı olmasından dolayı bazı kişiler, yiyeceklerini banklara oturarak yedi.

Evde aldığı önlemlerin yanı sıra günde 1 saat dışarı çıkarak, güneşlendiğini ifade eden Recep Demirhan, “Biz zaten aile büyüklerimizle beraber evdeyiz. Günde sadece 1 saat güneşlenebilmek için çıkıyoruz. 1 saat boyunca dışarıda vakit geçiriyoruz. Alışveriş merkezlerinden, toplu ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösteriyoruz. Şu anda da ailecek banklarda vakit geçiriyoruz. Kimseyi yanımıza yaklaştırmamaya dikkat ediyoruz. Kısa bir süre güneşlendikten sonra eve döneceğiz” dedi.