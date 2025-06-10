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Vatandaşlar tedirgin: Şehrin farklı noktalarında görüldüler!

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#Hayvan#Ayı#Karabük
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 10:57

Karabük’te son günlerde şehrin farklı noktalarında cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan ayılar tedirginliği neden olmaya başladı.

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Merkeze bağlı Kapullu Mahallesinde bir ayı gündüz saatlerinde mahalleye inerek sokakta gezdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, ayı ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Yine merkeze bağlı Bulak köyünde ise son günlerde ise ayılar gözükmeye başladı. Köyün içerisine kadar inen ayılar araçlardan tedirgin olunca bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Vatandaşlar tedirgin: Şehrin farklı noktalarında görüldüler

ORMANDA YİYECEK BULAMAYINCA YAŞAM ALANINA İNİYORLAR

Son bir haftada kent merkezine yakın bölgelere kadar inen ayıların ormanlık alanda yiyecek bulamadığından yaşam alanlarına kadar inmek zorunda kaldıkları ifade edildi.

Vatandaşlar tedirgin: Şehrin farklı noktalarında görüldüler

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#Hayvan#Ayı#Karabük

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