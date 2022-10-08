Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı! Çantasıyla herkese saldırdı

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Odunpazarı ilçesinde kimliği tespit edilemeyen bir kadın, önüne gelen herkese elindeki çantayla saldırdı. Sebepsiz yere yol üzerindeki insanlara saldıran kadına çevredeki vatandaşlar müdahale etti.
Zaman zaman gerginliğin yükseldiği olay İki Eylül Caddesi’nde bulunan tramvay durağının yanında son buldu.
GÖZALTINA ALINDI
Tepki gösteren vatandaşlar tarafından ihbar edilen kadın, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaşanan bu olay ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.