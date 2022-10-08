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Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı! Çantasıyla herkese saldırdı

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#Eskişehir#Odunpazarı#Çanta
Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı Çantasıyla herkese saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 10:23

Eskişehir’de bir kadın, yolu üzerinde bulunan onlarca kişiye elindeki çantayla saldırarak ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Odunpazarı ilçesinde kimliği tespit edilemeyen bir kadın, önüne gelen herkese elindeki çantayla saldırdı. Sebepsiz yere yol üzerindeki insanlara saldıran kadına çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Zaman zaman gerginliğin yükseldiği olay İki Eylül Caddesi’nde bulunan tramvay durağının yanında son buldu.

Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı Çantasıyla herkese saldırdı

GÖZALTINA ALINDI

Tepki gösteren vatandaşlar tarafından ihbar edilen kadın, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşanan bu olay ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.

Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı Çantasıyla herkese saldırdı

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#Eskişehir#Odunpazarı#Çanta

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