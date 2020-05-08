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Haber Giriş: 08.05.2020 - 15:56,Son Güncelleme:

Vatandaşlar Corona Virüse aldırmadı, Bağdat Caddesi yine doldu

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İstanbul’da bazı vatandaşlar Corona Virüse rağmen yine dışarı çıktı. Bağdat Caddesinde gezen vatandaşların kalabalık oluşturduğu gözlendi. Bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı da dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların dışarı çıkmasına tepki gösteren bir kişi, “Corona moronayı da kimsenin taktığı yok” dedi.

Corona Virüse rağmen İstanbul’da bazı vatandaşlar dışarı çıkmakta ısrarcı davranıyor. Bugün yine Bağdat Caddesi’nde gezen insanların kalabalık oluşturduğu görüldü. Kimi vatandaş maske takmadan caddede yürüdü, kimisi de sosyal mesafe kuralına uymadı.

Gülsen Yılmaz isimli bir vatandaş, “Sıcağı görüp dışarı çıktılar. Ben de çiçek alıp döneceğim, anneme göndermek için. Ben çok takip ediyorum. Yaşlıların hepsi dışarıda. Çoğunu uyarıyorum ama ‘çok sıkıldık’ diyorlar. Biraz daha sabır etmemiz lazım. Corona var ve insanlar hala dışarıdalar. Niçin kendilerini korumuyorlar anlamıyorum. Uzun zamandan sonra ilk kez çıkıyorum ben de. Hiç korku da yok, Corona moronayı da kimsenin taktığı yok. Çok acı bir şey” diye konuştu.
Maske takmadan dışarı çıkan bir genç, “Artık evde oturmaktan sıkıldık. Mecburen böyle hava almaya çıkıyoruz. Yapacak bir şey yok, herkes sıkıldı. Maskesiz çıktım ben de ama unuttum evden çıkarken. Şimdi dönüp alacağım” dedi.

Eşiyle birlikte alışverişe çıkan bir vatandaş ise, “İhtiyacımız için buradayız. Mağazadan bir şey bakıyoruz. Hafta sonu zaten evde olacağız” diye konuştu.

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