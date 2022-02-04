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Vatandaşlar bu sorunun yanıtını arıyor: Ne zaman emekli olurum?

#Emekli#E Devlet
Vatandaşlar bu sorunun yanıtını arıyor: Ne zaman emekli olurum

2021’de farklı durumlarda (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) 810 bin kişi emekliliğe hak kazandı. Bu gelişme ile toplam emekli sayısı 13 milyonu aşarken, 2021'de emeklilere 419 milyar liradan fazla da ödeme yapıldı. Öte yandan pek çok kişi de ne zaman emekliliğe hak kazanacağını merak ediyor. Peki, ne zaman emekli olurum?

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'Çalışma Hayatım' hizmeti e-Devlet'te vatandaşların hizmetinde kullanılmaya devam ediyor. Uzun zamandır iş yaşamının bir parçası olan vatandaşlar da bu uygulama ile emeklilikleri için kalan süreyi hesaplamak adına araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, e-Devlet çalışma hayatım uygulaması giriş ekranı...

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Çalışanlar çalışan modülünden 4A, 4B, 4C tescil bilgilerine erişebilir, ne zaman emekli olabileceğini, 4C bordro, dil tazminatı, 4A/4B iş göremezlik ödemesi bilgilerini sorgulayabilir.

Öte yandan çalışanların şahıs ödemeleri, esnaf ve sanatkar sicil/oda bilgileri ve iş yeri kaydı/borcu yoktur belgesi sorgulama/doğrulama gibi hizmetlere kolaylıkla erişim sağlayıp işlemlerini gerçekleştirebileceği de unutulmamalı.

Çalışma Hayatım hizmetiyle artık tüm vatandaşlar sağlık modülünden, sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayabilecek, tedavi bilgileri, reçete bilgileri, ilaç kullanım sürelerini görebilecek, optik cam/çerçeve, diş protez hakkı ve medikal malzeme bilgilerine erişip istirahat raporlarını görebilecek.

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