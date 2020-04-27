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DHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 12:54,Son Güncelleme:

Vatandaşlar balkondan müzik çaldı, polisler oynadı!

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Antalya'nın Alanya ilçesinde sokağa çıkma yasağında devriye gezen polis ekibi, vatandaşların balkondan çaldığı oyun havasına araçtan inip, oynayarak eşlik etti. Misket havasında caddede oynayan polisler, vatandaşlardan hem teşekkür hem de alkış aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağında, ilginç görüntüler de yaşandı. Alanya'da caddede devriye görevi yapan polis ekibi, site sakinlerinin balkonlarından yükselen 'Güvercin uçuverdi' türküsüne kayıtsız kalmadı. Müziği çalan kişi, site sakinlerine "Sizler balkonlarınızda oynuyorsunuz" derken, araçtan inen polisler cadde ortasında oynamaya başladı.

Vatandaşlar balkondan müzik çaldı, polisler oynadı

Polislerin eğlenceli yaklaşımı üzerine site sakinleri, "Harikasınız" diyerek alkışladı, tempo tuttu. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeniyle izlenip, paylaşıldı.

Vatandaşlar balkondan müzik çaldı, polisler oynadı

 

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