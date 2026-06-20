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Vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'na destek için meydanlara akın etti

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#A Milli Futbol Takımı#TÜRKİYE#PARAGUAY
Vatandaşlar A Milli Futbol Takımına destek için meydanlara akın etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 07:52

Türkiye'de birçok ilde vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için meydanlara akın etti. A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay’a 1-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını kaybetti.

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Ay-yıldızlı formalarını giyen çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda kurulan dev ekranların karşısında yerini aldı. Sabahın erken saatlerinde evinden çıkan vatandaşlar, belediyelerin kendileri için özel hazırladığı platformlara gelerek maçın saatini beklemeye başladı. Belediyelerin çorba, çay ve simit gibi ikramlarda bulunduğu alanları dolduran vatandaşların bazılarının yüzlerini kırmızı-beyaza boyadığı görüldü.

Vatandaşlar A Milli Futbol Takımına destek için meydanlara akın etti

Esenler Belediyesinin 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlediği maç izleme etkinliğine katılanların arasında kadınların ağırlıkta olduğu dikkat çekti.

Vatandaşlar A Milli Futbol Takımına destek için meydanlara akın etti

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15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yer bulabilmek için bazı vatandaşlar gece saatlerinde alana gelip beklemeye başladı. Belediye ekiplerinin çorba ikram ettiği alandakilere şapka hediye edildi.

Vatandaşlar A Milli Futbol Takımına destek için meydanlara akın etti

Fatih Belediyesi İstanbul'un önemli tarihi yapılarından biri olan Yedikule Hisarı'nda kurduğu dev ekranlarda milli maçın heyecanına ortak oldu.
Vatandaşlar A Milli Futbol Takımına destek için meydanlara akın etti

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Maçı izlemeye gelenlere kırmızı tişört ve bayrak hediye edildi.

Vatandaşlar A Milli Futbol Takımına destek için meydanlara akın etti

ZAMAN ZAMAN ANONSLARDA YKS HATIRLATILMASI YAPILDI

Dolmabahçe Park Alanı'nda dev ekranda taraftarlar milli maç heyecanını yaşarken, alanı dolduranlar yaptıkları tezahüratlarla takıma destek verdi.

Vatandaşlar A Milli Futbol Takımına destek için meydanlara akın etti

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Alana girişte taraftarlara Türk bayrakları hediye edildi ve kalabalık gruba zaman zaman Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hatırlatılarak yüksek ses için uyarı yapıldı.

Vatandaşlar A Milli Futbol Takımına destek için meydanlara akın etti

Beykoz'da bulunan Mihrabat Korusu'nda ise vatandaşlar boğaz manzarası karşısında kahvelerini yudumlayarak milli maçı izledi. Koruya çok sayıda ailenin çocuklarıyla geldiği görüldü.

Vatandaşlar A Milli Futbol Takımına destek için meydanlara akın etti

Beyoğlu ilçesindeki Kasımpaşa'da börekçilerde kahvaltı için sıra bekleyen vatandaşlar cep telefonlarından maçı izledi. Cami-i Kebir Mahallesi meydanında ise kahvelerde vatandaşlar çaylarını yudumlarken maçı izledi.

Vatandaşlar A Milli Futbol Takımına destek için meydanlara akın etti
Vatandaşlar A Milli Futbol Takımına destek için meydanlara akın etti

Gözden KaçmasınTürkiye 0-1 ParaguayTürkiye 0-1 ParaguayHaberi görüntüle
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#A Milli Futbol Takımı#TÜRKİYE#PARAGUAY

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