"Vatandaşla yüzleşeceğiz"

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“Eksiğimiz olabilir, hatalarımız olabilir, bazı yanlışlar yapmış olabiliriz ama o yanlışlarımızı da gidereceğiz. Halkımızı memnun etmeye devam edeceğiz. Göreceksiniz, umutla ayağa kalkın; biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de İstanbul’un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla yılmak yok, yolumuza devam edeceğiz. Ama vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileyeceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. Unutmayınız buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz. Bunu herkes bilsin.” İmamoğlu, katılımcılar arasında bulunan TBMM CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’a da İstanbul’da tarımsal üretim sürecinin artırılmasına dönük çalışmalardan dolayı teşekkürlerini sundu.