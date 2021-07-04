Vatandaşla ayak üstü muhabbet

Her 200 metrede bir aracını durduran Erdoğan, halkın sorunlarını dinledi, hal hatırlarını sordu. Görevlilerden çocuklara oyuncak dağıtılmasını istedi. Yol üzerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Şüpheli görülenlere polis, kimlik kontrolü yaptı. Dün basına açık resmi programı olmayan Erdoğan, gün boyu köşkte özel görüşmeler gerçekleştirdi.

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