Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Son Güncelleme:
Vatandaşla ayak üstü muhabbet
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün öğleden sonra İstanbul Kısıklı’daki konutundan çıkarak, Çengelköy Vahdettin Köşkü’ne geçerken Bosna Bulvarı üzerinde toplanan vatandaşlarla sohbet etti.
Her 200 metrede bir aracını durduran Erdoğan, halkın sorunlarını dinledi, hal hatırlarını sordu. Görevlilerden çocuklara oyuncak dağıtılmasını istedi. Yol üzerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Şüpheli görülenlere polis, kimlik kontrolü yaptı. Dün basına açık resmi programı olmayan Erdoğan, gün boyu köşkte özel görüşmeler gerçekleştirdi.