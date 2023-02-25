‘Vatandaşın alyansına kadar yerine koyacağız’

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Öztrak, düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Şu cümleye bir bakın, ‘Vatandaşlarıma diyorum ki bize yeni bedeller ödetmeyin. Bu kentsel dönüşümü yapmamız lazım’. Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çeviren sensin. Şimdi suçlu millet mi oldu? Ama ortada tek bir istifa yok, millete bol bol tehdit, hakaret, küfür var. Küfre düşenlerde suçluların telaşını görüyoruz. Azıcık bu millete karşı sorumluluk duygunuz kaldıysa küfretmeyin, istifa edin.

MALİYET 100 MİLYAR DOLAR

Milli gelir, işgücü kaybı, sermaye stokundaki kayıplar, telef olan büyük ve küçükbaş hayvanlar, otomobil, mobilya-ev eşyası gibi kayıplar, bunları alt alta koyduğumuzda depremin ekonomik maliyeti 75 ila 85 milyar dolar civarında. Buna bir de depremde kaybettiğimiz insan kaynağımızı, kıymetli beşeri sermayemizi eklersek depremin toplam maliyeti 100 milyar doları aşıyor. Ama hiçbir vatandaşımızın kaygısı olmasın. Sayılı gün kaldı, bu depremde vatandaşlarımızın kaybettiği ne kadar mal varsa, evinden arabasına, ev eşyasına, enkaz altında kalan alyansına kadar yitirdiği her şeyi biz yerine koyacağız.

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GÜÇLENDİRME VE YENİDEN İNŞA

Biz sadece Çevre ve Afet Bakanlığı kurmakla kalmayacağız. Deprem ve doğal afet riskinin yüksek olduğu tüm kentlerde güçlendirme ve yeniden inşa projelerine hız vereceğiz. Deprem riski taşıyan yapılarda okul, hastane, sosyal hizmet binaları başta olmak üzere depreme karşı güçlendirme çalışmalarını hızlandıracağız. Fay hatları üzerindeki tüm yerleşim birimlerindeki yapı stokunun risk analizlerini süratle tamamlayacağız. Deprem bölgelerinde ‘deprem raporu’ olmayan yapıların deprem raporlarını hazırlatacağız. İstanbul depremine karşı risk azaltmayı hedefleyen ‘Hayat İstanbul Projesi’ni başlatacağız.”



AKŞENER’İN SÖZLERİ

CHP SESSİZ KALDI

6’lı Masa ortaklarının 2 Mart’taki buluşmasında bir aday üzerinde uzlaşma olasılığının giderek zayıfladığı belirtiliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aday sürecine ilişkin dün gündeme damga vuran açıklamalarının ardından daha da güçlenen bu eğilime ilişkin 6’lı Masa çevreleri, “Liderler aday için önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini görmek isteyebilir” diyerek seçim tarihine gönderme yaptılar.

Akşener’in, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da söz ederek adaylık sürecine yönelik yaptığı çarpıcı açıklamalarına CHP’nin sessizliği de dikkat çekti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak dünkü basın toplantısında Akşener’in sözlerinin anımsatılması üzerine, “Millet İttfakı’nın sözcülerinin genel başkanların sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok” dedi.