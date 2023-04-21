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Vatandaşın akını mola verdirmedi: İlk 3 günde 38 bin ziyaret

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#Sarayburnu#TCG Anadolu#SİHA Gemisi
Vatandaşın akını mola verdirmedi: İlk 3 günde 38 bin ziyaret
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 07:00

Sarayburnu’nda halka açılan TCG Anadolu’nun ziyaretine dün bir günlük ara verilecekti. Ancak yoğun ilgi nedeniyle bu karar iptal edildi ve ziyaretçiler gemiye alındı. TCG Anadolu’yu ilk 3 günde 38 bin 234 kişinin gezdiği açıklandı.

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Türkiye’nin en büyük askeri ve dünyanın ilk SİHA Gemisi TCG Anadolu’nun bulunduğu Sarayburnu Sahili’nde dün yine uzun kuyruklar oluştu. Çocuklarıyla erken saatlerden itibaren Sarayburnu’na gelen vatandaşlar yaklaşık 1.5-2 saat süren beklemenin ardından gemiyi gezme fırsatı buldu.Görevlilerin eşliğinde gemiyi gezen vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Ailesi ile gemiyi ziyarete gelen ve 1.5 saattir sırada bekleyen10 yaşında bir çocuk, Selçuk Bayraktar’ı görmek için geldiğini, projelerini ona göstermek istediğini söyledi.

Vatandaşın akını mola verdirmedi: İlk 3 günde 38 bin ziyaret

‘DEHŞET BÜYÜKLÜKTE’

Ziyaretçilerden Erkan Karabulut da, “Çocuklarla birlikte geldik. Bayağı dehşet verici büyüklükte.Kızılelma olsun diğer SİHA’lar olsun hepsini gördük, süperdi. Halk gezip görebiliyor. Müthişti, gerçekten de çok güzel bir duygu” dedi. Mustafa Kiraz da, “Neden 80 yıl öncesinden yapılmadığını sorgulamak lazım. Neden 100 yıllık bir ülke böyle bir gemiyi 2023 yılında yapabildi. Gemiyi yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Savunma sanayindeki bu gelişmeler çocuklarımız için” diye konuştu. Ailesi ile gelen Kerem Öncel ise şunları söyledi: “Öncelikle görevli asker personel çok ilgiliydi vatandaşa karşı, çok yardımseverdiler. Ayrıca Kızılelma, helikopterler, gemi gerçekten çok güzel projeler. İnşallah devamı da gelir.”

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Vatandaşın akını mola verdirmedi: İlk 3 günde 38 bin ziyaret

BAYRAMDA AÇIK

- TCG Anadolu’nun bayram boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olduğu açıklanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geminin bayramdan sonra da bir süre daha ziyaret edilebileceğini söyledi.

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#Sarayburnu#TCG Anadolu#SİHA Gemisi

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