Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Beştepe#AK Parti
Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur

CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan dün akşam, Beştepe Yerleşkesi Sergi Salonu’nda düzenlenen, “Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı”nda eski bakan, milletvekili ile il başkanlarıyla bir araya geldi.

Haberin Devamı

Erdoğan, AK Partililere yaptığı konuşmada şunları söyledi:

DAVA ADAMI KARARLILIĞI İSTİYORUM

“Sizlerden küçük cihadı bitirdiğinde büyük cihada başlamayı emreden medeniyet duruşu kim var denildiğinde sağına soluna bak bana ben varım diyebilecek dava adamı kararlılığı istiyorum. Bölgemizin ve dünyanın ekonomik krizler, savaşlar, sosyal ve siyasi mühendislik oyunlarıyla yeniden şekillendirmeye çalışıldı. Şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum.

DESTEK 300 MİLYAR LİRAYI BULACAK

Elektrik ve doğalgazda vatandaş lehine ciddi sübvansiyon yaptık. Sadece bu iki alandaki destek rakamının yıl sonunda 300 milyar lirayı bulması beklenmekte. Ülkemiz bütçesi için bunlar çok büyük. İster küresel emtia fiyatlarındaki artıştan, ister içimizdeki bazı kesimlerin açgözlülüğünden kaynaklansın hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur.

Haberin Devamı

ÜLKEMİZDE HER ÜRÜNE ERİŞİM VAR

Evet hayat pahalılığı vardır ama insanların düne göre biraz daha az miktarda alabiliyor olsa da istedikleri her ürüne erişiminin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Üstelik hayat pahalılığının olumsuz etkileri Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerindeki insanlar tarafından hissediliyor. Ukrayna krizi ile birlikte finans ve turizm gibi hizmet sektörlerinde Türkiye’nin yıldızı yükselişe geçti. Bu fırsatları değerlendirerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma sözümüzü yerine getireceğiz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Beştepe#AK Parti

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel
Ukrayna Putinin Afganistanı olur mu

Ukrayna Putin'in Afganistan'ı olur mu?

#Ukrayna
Çok konuşulacak Suikast iddiası Putin bizzat talimat verdi: Hedefteki 3 isim

Çok konuşulacak 'Suikast' iddiası! Putin bizzat talimat verdi: Hedefteki 3 isim

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel
Ukrayna Putinin Afganistanı olur mu

Ukrayna Putin'in Afganistan'ı olur mu?

#Ukrayna
Çok konuşulacak Suikast iddiası Putin bizzat talimat verdi: Hedefteki 3 isim

Çok konuşulacak 'Suikast' iddiası! Putin bizzat talimat verdi: Hedefteki 3 isim

#RUSYA