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Erdoğan, AK Partililere yaptığı konuşmada şunları söyledi:

DAVA ADAMI KARARLILIĞI İSTİYORUM

“Sizlerden küçük cihadı bitirdiğinde büyük cihada başlamayı emreden medeniyet duruşu kim var denildiğinde sağına soluna bak bana ben varım diyebilecek dava adamı kararlılığı istiyorum. Bölgemizin ve dünyanın ekonomik krizler, savaşlar, sosyal ve siyasi mühendislik oyunlarıyla yeniden şekillendirmeye çalışıldı. Şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum.

DESTEK 300 MİLYAR LİRAYI BULACAK

Elektrik ve doğalgazda vatandaş lehine ciddi sübvansiyon yaptık. Sadece bu iki alandaki destek rakamının yıl sonunda 300 milyar lirayı bulması beklenmekte. Ülkemiz bütçesi için bunlar çok büyük. İster küresel emtia fiyatlarındaki artıştan, ister içimizdeki bazı kesimlerin açgözlülüğünden kaynaklansın hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur.

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ÜLKEMİZDE HER ÜRÜNE ERİŞİM VAR

Evet hayat pahalılığı vardır ama insanların düne göre biraz daha az miktarda alabiliyor olsa da istedikleri her ürüne erişiminin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Üstelik hayat pahalılığının olumsuz etkileri Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerindeki insanlar tarafından hissediliyor. Ukrayna krizi ile birlikte finans ve turizm gibi hizmet sektörlerinde Türkiye’nin yıldızı yükselişe geçti. Bu fırsatları değerlendirerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma sözümüzü yerine getireceğiz.”