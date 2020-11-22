Vatandaş yanlış anladı, sokaklar boş kaldı

Sokağa çıkma yasağı dün akşam 20.00’den itibaren uygulamaya geçti ancak bazı illerde vatandaşın kafası karıştı, yasağı sabahtan başlattı. Esnaf da işyerlerini açmayınca sokaklar boş kaldı. Oysa hafta sonları saat 10.00-20.00 arası sokak serbest. Yasak akşam 20.00 ile sabah 10.00 arası uygulanıyor. İstanbul’un birçok noktasında da polis ekipleri denetim yaptı. Eminönü’nde kurallara uymayan vatandaşlara ceza kesildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği’ne bağlı atlı polisler Belgrad Ormanı’nda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Maskesiz vatandaşları uyaran atlı polisler 10.00-13.00 dışında sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaş olup olmadığını da kontrol etti.

Taksim Meydanı’ndaki büfeden yiyecek alanlar kalabalık oluşturdu.