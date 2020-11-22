MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVatandaş yanlış anladı, sokaklar boş kaldı
GeriGündem Vatandaş yanlış anladı, sokaklar boş kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İSTİHBARAT SERVİSİ
Haber Giriş: 22.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Vatandaş yanlış anladı, sokaklar boş kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vatandaş yanlış anladı, sokaklar boş kaldı
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelgeyle birlikte yeni kısıtlamalar gündeme gelmeye başladı.

Sokağa çıkma yasağı dün akşam 20.00’den itibaren uygulamaya geçti ancak bazı illerde vatandaşın kafası karıştı, yasağı sabahtan başlattı. Esnaf da işyerlerini açmayınca sokaklar boş kaldı. Oysa hafta sonları saat 10.00-20.00 arası sokak serbest. Yasak akşam 20.00 ile sabah 10.00 arası uygulanıyor. İstanbul’un birçok noktasında da polis ekipleri denetim yaptı. Eminönü’nde kurallara uymayan vatandaşlara ceza kesildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği’ne bağlı atlı polisler Belgrad Ormanı’nda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Maskesiz vatandaşları uyaran atlı polisler 10.00-13.00 dışında sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaş olup olmadığını da kontrol etti.

Vatandaş yanlış anladı, sokaklar boş kaldı
Taksim Meydanı’ndaki büfeden yiyecek alanlar kalabalık oluşturdu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle