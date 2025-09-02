Vatandaş yağmur duasına çıkmıştı! Kriz büyüdü: Gönen Barajı'nda doluluk oranı yüzde 11'e düştü

Haberin Devamı

Bandırma başta olmak üzere bölgenin içme ve kullanma suyunun büyük kısmını karşılayan Gönen Barajı'ndaki bu düşüş, hem yetkililer hem de vatandaşlar arasında endişeye neden oluyor. Son aylarda yaşanan kuraklık, yağışsız geçen dönemler ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi su seviyesindeki azalmanın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Ayrıca tarımsal sulama ihtiyacının artması ve bölgedeki nüfus yoğunluğuna bağlı su tüketimindeki yükseliş de krizi derinleştiriyor.

Yetkililer, sulama dışı bölgelerde devam eden çeltik tarımının su kaynaklarını olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, üreticilerin bu konuda daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan, kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Sarıköy Mahallesi'nde vatandaşlar yağmur duası için bir araya gelmiş, tarlaların ve barajların yeniden suya kavuşması için dua etmişti.