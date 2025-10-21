Vatandaş ucuz hamsi almak için tezgahlara koştu! Fiyatı 100 liranın altına düştü

Haberin Devamı

Zonguldak’ta hamsinin kilosu 70 liraya düştü, vatandaşlar tezgahlarda yoğunluk oluşturdu. Hamsi bolluğunun fiyatlara yansıdığını belirten Batuhan Ertürk, “Bu aralar hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamsi 200-250 liraydı. Bu aralar Allah verdi, Rabb'im nasip etti, 70 liradan satıyoruz” dedi.

Hamsi bolluğunun fiyatlara yansıdığını ifade eden balıkçı Batuhan Ertürk, "Bu aralar hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamsi 200-250 liraydı. Bu aralar Allah verdi, Rabb'im nasip etti, 70 liradan satıyoruz. Balık buradan çıkıyor. Bütün kayıklar, Rize’nin Trabzon’un kayığı Zonguldak’ta. Türkiye’ye balık, hamsi Zonguldak’tan dağılıyor. Bizim balığımız, güzel balık. Talep de var. Yoğunluk da yaşıyoruz. Dolaba atmak isteyen dolaba atsın, şu an tam zamanı. Hamsi çok güzel, çok canlı hamsi. Herkes balık yesin. Hamsi 70 lira, mezgit az geliyor, 300 lira kilosu ama iri mezgit. Dün hamsi 100 liraydı, bugün 70 lira oldu. Yarın bakarsın gene 100 liraya çıkabilir. Bir şey diyemiyorum ona ama bu fiyatı bulmuşken kaçırmamak lazım" diye konuştu.