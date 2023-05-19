Vatandaş talimatla oy vermez

Haberin Devamı

Varank özetle şunları söyledi: “Muhalefet temel hatayı şurada yapıyor. ‘AK Parti’ye benzeyerek vatandaştan oy alırız’ diyor. Siyaset böyle değil. Birine benzeyerek oy alamazsınız. Biz sosyal devlet anlayışını bu ülkede oturttuk. Engelli vatandaşlarımızın bakımından yakacak yardımına kadar destekleri veriyoruz. Biz bunları yaparken CHP ‘makarnacı bunlar’ diyordu. Hakir görüyordu. Geçmişte verdiği sözlerin hepsini tutmuş bir ekip var, diğer tarafta verdiği hiçbir sözü belediyelerde tutmamış bir ekip var. Vatandaş bunları görüyor.

PAZARLIK OLMAZ

Sinan Oğan’ın desteğini aldığında emanet oyları tekrar alabilecek misin? Bu iş seçime bir hafta kala söylemimi değiştirim vatandaşı kandırıp oy alayım işi değil. Biz hiçbir zaman onu alim bunu verim kirli pazarlığını yapmadık. Siyasette konuşulur görüşülür bunlar ayrı hususlar. Pazarlık olmaz.

Haberin Devamı

Göçmen ve terörle mücadelede yalan söylemek ilkesiz siyaset. 10 milyon daha gelecek sayısını nereden uyduruyorsun? Tedbirlerimizi alıyoruz. Sinan Oğan’ın tutumu etkiler etkilemez. Kimse milletin iradesini çantada keklik görmesin. Vatandaşımız talimatla oy vermez.”