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Vatandaş talimatla oy vermez

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Varank#Göçmen
Vatandaş talimatla oy vermez
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 07:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CNN Türk’te Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ve CNN Türk Özel Haber Şefi Fulya Öztürk ’ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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Varank özetle şunları söyledi: “Muhalefet temel hatayı şurada yapıyor. ‘AK Parti’ye benzeyerek vatandaştan oy alırız’ diyor. Siyaset böyle değil. Birine benzeyerek oy alamazsınız. Biz sosyal devlet anlayışını bu ülkede oturttuk. Engelli vatandaşlarımızın bakımından yakacak yardımına kadar destekleri veriyoruz. Biz bunları yaparken CHP ‘makarnacı bunlar’ diyordu. Hakir görüyordu. Geçmişte verdiği sözlerin hepsini tutmuş bir ekip var, diğer tarafta verdiği hiçbir sözü belediyelerde tutmamış bir ekip var. Vatandaş bunları görüyor.

PAZARLIK OLMAZ

Sinan Oğan’ın desteğini aldığında emanet oyları tekrar alabilecek misin? Bu iş seçime bir hafta kala söylemimi değiştirim vatandaşı kandırıp oy alayım işi değil. Biz hiçbir zaman onu alim bunu verim kirli pazarlığını yapmadık. Siyasette konuşulur görüşülür bunlar ayrı hususlar. Pazarlık olmaz.

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Göçmen ve terörle mücadelede yalan söylemek ilkesiz siyaset. 10 milyon daha gelecek sayısını nereden uyduruyorsun? Tedbirlerimizi alıyoruz. Sinan Oğan’ın tutumu etkiler etkilemez. Kimse milletin iradesini çantada keklik görmesin. Vatandaşımız talimatla oy vermez.”

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#AK Parti#Varank#Göçmen

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