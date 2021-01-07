Vatandaş soruyor, uzmanlar yanıtlıyor... Hamileler ne zaman aşı olacak?

Her yıl aşı olmamız gündeme gelebilir. Peki her yıl farklı firmanın aşısı uygulanabilir mi?

Tabii ki uygulanabilir. O an hangi aşı varsa, tüm dünyada da böyle, o aşı yapılabilir. Bunun bir sakıncası yok.

Korona aşısı ileride hamilelere düşünülüyor mu?

Hamilelere yapılan tetanos aşısı gibi aşılar mevcut. Ancak hamileler tüm dünyada klinik araştırmalarda kısıtlı grup olarak kabul edilirler. O nedenle şu an buna cevap vermek çok güç.

AŞI OLMAYANLARI NE BEKLİYOR?

Aşı olmak istemeyenleri dünyada neler bekliyor?

Ülkeler kendi ülkelerine girişte aşı zorunluluğu getirebilir. Örneğin işyerleri, oteller aşı zorunluluğu getirebilirler. Özellikle seyahatlerde aşı zorunluluğu olabilir.

İki dozluk aşıları tek doz alabilir miyiz?

Bir dozda antikor oluşumu söz konusu ancak iki dozda daha fazla ve uzun süreli antikor oluşumu olduğu için Türkiye’nin aşılama şeması iki doz. Tek doz yapma gibi bir düşünce şu an yok.

Bazı ülkeler aşı bulamazken, yurtdışında ekonomik düzeyi yüksek ülkeler nüfuslarının 4-5 katı aşı stoku yaptı. Bu aşıları ne yapacaklar? Onlardan aşı satın almamız gündeme gelebilir mi?

Bu süreç maalesef dünyada sağlıkta eşitsizlikleri ve parası olanların sağlığa daha çok erişimi olabileceğini gündeme getirdi. Ülkelerin kendi ihtiyaçları kadar aşı stoku yapmaları daha doğru olur. Hatta aşı alamayacak düzeyde olan ülkelerin ihtiyaçlarının da DSÖ tarafından karşılanması gerekiyor. Bu nedenle özellikle de gelir düzeyi yüksek Batılı ülkelerin kendi ihtiyaçlarından fazla aşı stoku yapmaları diğer ülkelerin aşıya erişimini engellediği için koronavirüs süreci uzayabilir. Türkiye’nin aşı planının hazır olduğunu Bakan ifade etti. Bahar döneminde de yerli aşıların devreye girmesiyle aşı stoklayan ülkelerden aşı alma ihtiyacı olacağını zannetmiyorum.

Diğer illere gönderilecek aşıların taşınma koşullarında sorun olursa ne olacak?

Özellikle inaktif aşılar başta olmak üzere hem taşınma hem de gittiği illerden kırsal bölgelere göndermede sorun yok. Hatta geçtiğimiz aralık ayı sonunda da kızamıkçık hastalığı Türkiye’den elimine edildi, yani sorun olmaktan çıktı. Bu da aşılamanın başarısıdır.

RUTİN AŞILARI İHMAL ETMEYİN

COVID-19 asemptomatik bir çocuğun, rutin aşılarını yaptırmasında bir sakınca var mı?

Çocukluk çağı aşılarını pandemi dönemi diye ihmal etmememiz gerekiyor. Ailede koronavirüs pozitifliği varsa aile hekimine ya da çocuğun kendi hekimine danışarak, rutin aşılar konusunda karar vermek daha doğru olacaktır.