Vatandaş seyahate 9 ayda 469.4 milyar TL harcadı

Haberin Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre:

- Yerli turistlerin seyahat sayısı 2025 Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2.6 artışla 56 milyon 828 bine çıktı. Seyahat sayısı Ocak-Eylül 2024 döneminde 55 milyon 368 bin olmuştu.

- Yerli turistler 2024’ün ilk 9 ayında 353 milyar 259 milyon 968 bin liralık seyahat harcaması gerçekleştirirken; bu tutar geçen yılın aynı döneminde yüzde 33 artışla 469 milyar 474 milyon 183 bin liraya yükseldi. Yerli turistler 2024’ün tamamında 419.3 milyar liralık seyahat harcaması yapmıştı.

AKRABA ZİYARETİ YÜZDE 29 ARTTI

- Yerli turistlerin bu dönemde gerçekleştirdikleri seyahatlerin amaçlarına göre harcama tutarları incelendiğinde ‘gezi, eğlence, tatil’ için yapılan harcamalar öne çıktı.

Haberin Devamı

- Söz konusu kategorideki harcama Ocak-Eylül 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34.5 artışla 259 milyar 313 milyon 667 bin lira olarak kayıtlara geçti.

- Yakınları ziyaret amacıyla yapılan harcamalar ise bu dönemde yüzde 29 artışla 167 milyar 944 milyon 792 bin liraya yükseldi.

- Ayrıca yerli turistlerin harcamaları arasında 23 milyar 40 milyon 314 bin liralık sağlık, 10 milyar 295 milyon 70 bin liralık ‘diğer’, 3 milyar 304 milyon 581 bin liralık ‘toplantı, konferans, kurs, seminer’ ve 2 milyar 860 milyon 737 bin liralık ‘ticari ilişkiler, fuar’ harcamaları dikkati çekti.

- Yerli turistlerin kültür harcamal-arındaki artış da öne çıktı. Söz konusu harcamalar Ocak-Eylül 2025’te yıllık bazda yüzde 91.5 artarak 2 milyar 715 milyon 23 bin liraya çıktı. ◊ AA