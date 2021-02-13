‘Vatandaş Kemal’in aşı sırası geldi

Dün aşısını yaptıran Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, şu mesajı verdi: “Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, aile hekimimizde COVID-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşı yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum.”