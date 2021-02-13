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ANKARA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Vatandaş Kemal’in aşı sırası geldi

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‘Vatandaş Kemal’in aşı sırası geldi
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın siyasi liderlerle birlikte aşı olması davetine, “Vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım” yanıtını vermişti. Kılıçdaroğlu’nun (72) yaş grubuna sıra geldi.

Dün aşısını yaptıran Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, şu mesajı verdi: “Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, aile hekimimizde COVID-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşı yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum.”

‘Vatandaş Kemal’in aşı sırası geldi

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