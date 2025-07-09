Vatan size minnettar... Şehitlerimizi yüreğimize gömdük

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KUZEY Irak’taki Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde 3 yıl önce şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak için bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalıp şehit olan 12 askerden Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan’ın cenazesi Malatya’da, Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir’in (23) cenazesi de Bitlis’te önceki gün toprağa verilmişti. Dün de 10 kahraman şehit son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu, evlatların babalarına, anne babaların evlatlarına veda ettiği törenler yürek dağladı.

MİNİK AYŞE OYUNCAĞIYLA GELDİ... Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm (37)-Kayseri

- Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm için memleketi Kayseri’nin Sarız ilçesinde tören düzenlendi. Sarız Merkez Camisi’ndeki törene, şehit Üzüm’ün eşi Nazan, çocukları Hacı Mehmet (13), Ayşe Mina ve Aysima Üzüm (8) ile şehidin ablası, kardeşleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Üzüm’ün 9 yaşındaki kızı Ayşe Mina, babasının tabutuna elindeki oyuncağı ile gelerek ağladı.



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SİLAH ARKADAŞI TABUTUNA SARILDI... Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı (25)-Aksaray

- Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı’nın cenaze töreninde şehidin kuzeni Mehmet Bulat,“Kardeşim yetimleri yetim bıraktın” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin silah arkadaşlarından biri de tabuta sarılarak “Özkan beni kurtardı, ben onu kurtaramadım” diyerek ağladı. Anne Huriye Özkanlı ve şehidin yakınları da Türk bayrağına sarılı naaşa sarılarak feryat etti. Şehit Özkanlı’nın naaşı Namlıkışla köy mezarlığında toprağa verildi.

HAKKIM SANA HELAL YAVRUM... Şehit İstihbarat Üsteğmen Ege Akar (26) İzmir

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- İstihbarat Piyade Üsteğmen Ege Akar için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi’nde düzenlenen törene, emekli astsubay baba Özcan Akar, anne Jüliye Akar, kız kardeş Bilge Akar, anneanne Necmiye ve dede Mehmet Akar ile vatandaşlar katıldı. Anne Jülide Akar’ın “Hakkım sana helal yavrum” diye seslenmesi yürek yaktı. Akar’ın cenazesi Kadifekale Hava Şehitliği’nde toprağa verildi.

KARDEŞLERE ACI HATIRA... Şehit Er Ahmet Gültekin (23)-İstanbul

- Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin için İstanbul Ataköy 5’inci Kısım Camisi’nde düzenlenen törende baba Habib Gültekin ve anne Hülya Bilici, güçlükle ayakta durabildi. Şehidin asker ceketini giyen kardeşi Merve Gültekin ve ablası Büşra Gültekin, gözyaşı döktü. Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilen Gültekin’in sosyal medyada geçmişte arkadaşlarıyla çektiği ‘Yakında şehit olurum. Abime, kardeşime hatıra kalsın” sözlerinin yer aldığı bir video yürek yaktı. - Fatma AKSU / İSTANBUL

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BENİM YİĞİT OĞLUM... Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert (28)-Malatya

- Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert için dün ikindi vakti Malatya Şehir Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Hikmet Sert, şehidin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin naaşı Malatya Şehitliği’ne defnedildi.

BAK BABA SANA ÇİÇEK TOPLADIM... Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman (31)-Niğde

- Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman için Edikli Beldesi Merkez Camisi’nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin yakınları uzun süre tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin kızı Kübra Yaman, “Bunları sana topladım baba, nereye gittin?” diyerek babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna çiçek bıraktı.

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KÜÇÜK DENİZ’DEN ACI VEDA... Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura (37)-Manisa

- Şehit Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura için Akhisar Yeni Camisi’nde dün öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törende şehidin annesi Misliye Ozan ile eşi Melahat Mangura büyük üzüntü yaşarken, pankreas kanseri tedavisi gören emekli polis babası Vasfi Mangura da cenazeye sedye ile katıldı. 6 yaşındaki kızı Deniz’in, babasının tabutuna bakışı ise yürekleri dağladı. Şehidin naaşı, İzmir’in Seferihisar ilçesindeki şehitlikte defnedildi.

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ÜNİFORMASINI AĞABEYİ GİYDİ... Şehit Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak (23) Balıkesir

- Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak için Kepsut ilçe merkezindeki Sanayi Camisi’nde tören düzenlendi. Anne Cemile Kuşak’ın ayakta durmakta zorlandığı törende şehidin abisi Halil Kuşak ise kardeşinin üniformasını giydi. Şehit Kuşak’ın naaşı Alagüney kırsal mahallesinde toprağa verildi.

EVLAT ACISINA DAYANAMADILAR... Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık (24)-Bitlis

- TSK’da 4 yıldır görev yapan şehit Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık için memleketi Bitlis’te tören düzenlendi. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Gevi ve baba Cafer Uyanık’ı askeri yetkililer teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından askeri tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Uyanık’ın cenazesi, cenaze aracıyla Mutki ilçesine bağlı Dereyolu Köyü’ne götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÜLE GÜLE ÇAVUŞUM... Uzman Çavuş Kani Obi (29)-Ordu

- Şehit Uzman Çavuş Kani Obi’nin cenaze törenine şehidin annesi Fatma Obi ve 8 kardeşi ile yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bekâr olan ve babası yıllar önce hayatını kaybeden şehidin cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek’in kıldırdığı namazın ardından aynı bölgedeki aile kabristanına defnedildi.