Vatan Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Vatan kelimesinin eş anlamlısı olarak iki adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır.

Vatan Eş Anlamlısı

Vatan kelimesinin eş anlamlı kelimelerinden ilki "Yurt" kelimesidir. Yurt kelimesi aynı zamanda vatan da demektir. Dolayısıyla bu kelimeyi eş anlamlı olarak da kullanabiliriz. Bir diğer vatan kelimesinin anlamı ise "Sıla" kelimesidir. Sıla kelimesini de vatan kelimesi ile aynı cümle de kullandığımız zaman anlam bütünlüğü bozulmayacaktır.

Yurt ve Sıla Kelimeleri Karşılaştırılması

Yurt ve Sıla kelimelerini de günlük hayatta oldukça sık duymaktayız. Bu iki kelime de vatan kelimesi ile eş değerdir. Dolayısıyla aynı yerde kullanılmakta herhangi bir yanlışlık olmayacaktır. TDK'nın sözlüğüne baktığımızda yurt ve sıla kelimesi aynı zaman da vatan kelimesi ile de eş değer olduğunu görmekteyiz.