'Vatan hainleri' diyerek tepki göstermişti | Yapılan incelemede foyası ortaya çıkınca tutuklandı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayrağını çöp konteynerine atıp, ‘Rezillik, vatan hainleri bir sürü bayrak atmışlar’ şeklinde paylaşım yapan Yasin Türk gözaltına alındı.

Çerkezköy'de sanal medyada 'Türk bayrağı çöpe atıldı' paylaşımı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmada, bayrakları çöp konteynerine atan kişinin ilçede el arabası ile atık toplayan Yasin Türk olduğu tespit edildi. Yasin Türk'ün çöpteki bayrakları cep telefonu kamerası ile çekip, sanal medyada paylaştığı ve basın kuruluşlarına gönderdiği belirlendi. Yasin Türk'ün, “Rezillik, vatan hainleri bir sürü bayrak atmışlar” diyerek çöpteki bayrağı görüntüleyip paylaştığı tespit edildi.

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GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Polis tarafından gözaltına alınan Yasin Türk'ün Kasten yaralama' ve 'Narkotik madde kullanımı' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından adliyeye sevk edilen Yasin Türk, görüntü alan gazetecilere, "Niye çekiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

TUTUKLANDI

Yasin Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunu ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Türk, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.