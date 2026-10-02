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'Vatan hainleri' diyerek tepki göstermişti | Yapılan incelemede foyası ortaya çıkınca tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Bayrak#Türk Bayrağı#Tekirdağ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 13:24

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çöpe atılmış Türk bayraklarını çeken Yasin Türk isimli şahıs, “Rezillik, vatan hainleri bir sürü bayrak atmışlar” diyerek tepki gösteren paylaşımda bulundu. Yapılan incelemede eylemi gerçekleştiren kişinin paylaşımı yapan kişi olduğu belirlendi.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayrağını çöp konteynerine atıp, ‘Rezillik, vatan hainleri bir sürü bayrak atmışlar’ şeklinde paylaşım yapan Yasin Türk gözaltına alındı.

Vatan hainleri diyerek tepki göstermişti | Yapılan incelemede foyası ortaya çıkınca tutuklandı

Çerkezköy'de sanal medyada 'Türk bayrağı çöpe atıldı' paylaşımı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmada, bayrakları çöp konteynerine atan kişinin ilçede el arabası ile atık toplayan Yasin Türk olduğu tespit edildi. Yasin Türk'ün çöpteki bayrakları cep telefonu kamerası ile çekip, sanal medyada paylaştığı ve basın kuruluşlarına gönderdiği belirlendi. Yasin Türk'ün, “Rezillik, vatan hainleri bir sürü bayrak atmışlar” diyerek çöpteki bayrağı görüntüleyip paylaştığı tespit edildi.

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Vatan hainleri diyerek tepki göstermişti | Yapılan incelemede foyası ortaya çıkınca tutuklandı

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Polis tarafından gözaltına alınan Yasin Türk'ün Kasten yaralama' ve 'Narkotik madde kullanımı' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından adliyeye sevk edilen Yasin Türk, görüntü alan gazetecilere, "Niye çekiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Vatan hainleri diyerek tepki göstermişti | Yapılan incelemede foyası ortaya çıkınca tutuklandı

TUTUKLANDI

Yasin Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunu ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Türk, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı. 

Vatan hainleri diyerek tepki göstermişti | Yapılan incelemede foyası ortaya çıkınca tutuklandı

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#Bayrak#Türk Bayrağı#Tekirdağ

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