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Vatan Caddesi'nde coşkulu kutlama

#29 Ekim#Vatan Caddesi#Kutlama
Vatan Caddesinde coşkulu kutlama

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'nci yıl dönümü Vatan Caddesi'nde coşkuyla kutlandı. 

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'ıncı yıl dönümü nedeniyle Fatih'teki Vatan Caddesi'nde kutlandı. Resmi Geçit Töreni düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Kutlamalar kapsamında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni, üstü açık araç üzerinde vatandaşları selamladı. Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ile devam etti. Törende, öğretmenlerden oluşan koro tarafından şarkılar söylendi ve il genelinde yapılan şiir yarışmasında birinci olan öğrenciler tarafından şiirler okundu. Üsküdar Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu öğrencileri Kafkas oyunları gösterisi yaptı. Törene gelen çok sayıda kişi ellerindeki Türk bayraklarını salladı. Program Türk Yıldızları'nın ve Polis Özel Harekat Helikopterinin havadan geçişi gösterileriyle devam etti. Kutlamalar, resmi geçit töreni ile son buldu.

Vatan Caddesinde coşkulu kutlama

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"29 EKİM, BİZİM ONUR GÜNÜMÜZDÜR"

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Tarih, Cumhuriyetle idare edilen ülkeler arasında, bizim kadar bedel ödeyerek, yeryüzünün en çetin mücadelesi sonucu Cumhuriyet kuran başka bir milleti daha yazmadı. Türkiye Cumhuriyeti, işte böylesine destansı bir mücadeleye ve ulvi hedeflere sahip, emsalsiz bir eserdi. 29 Ekim, bizim onur günümüzdür. Bağımsızlığımızın nişanesidir.  Muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne çıkma hedefimizin miladıdır Cumhuriyet.  Milletimizin en büyük değeri, bir ve beraber yaşama irademizdir. Milletçe sevincimizin, coşkumuzun zirvesidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği gündür. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için vardır Cumhuriyet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yeryüzünün en çetin mücadelesiyle kurulan Cumhuriyetimizin, sizlerin omuzlarında yükseleceğini ifade ediyor. Bizler de buna can-ı gönülden inanıyoruz. Bu en büyük eser, emin ellerde." dedi.

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