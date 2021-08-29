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Rojda ALTINTAŞ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 29.08.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı provası

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Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı provası

VATAN Caddesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kutlamaları nedeniyle tören provası yapıldı.

Vatan Caddesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kutlamaları nedeniyle tören provası yapıldı. Prova dolayısıyla cadde trafiğe kapatıldı. Provada bando eşliğinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara ve Deniz Kuvvetleri, jandarma, atlı birlikler ve polis ekipleri geçiş yaptı. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen halk oyunları ekibi de prova yaptı. Prova için sabah saatlerinde Vatan Caddesi'ne çıkan yollar kapatıldı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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