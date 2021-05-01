Vatan Bilgisayar saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Vatan Bilgisayar 2021 çalışma saatleri

Vatan Bilgisayar ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve Vatan Bilgisayarın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Vatan Bilgisayar 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Fakat çalışma saatleri Koronavirüs tedbirleri kapsamında değişiklik gösterebilir.

Vatan Bilgisayar diğer adıyla Vatan Computer, Türkiye'de hizmet veren elektronik eşya perakende zinciridir. 2017 itibariyle 54 ilde 124 mağaza 185.000 m2 kapalı alan, 101.000 m2 satış alanı ile hizmet vermektedir.

1983 yılında İstanbul, Elmadağ'da Türkiye'nin ilk bilgisayar mağazası olarak kuruldu. İlerleyen yıllarda ise teknolojinin gelişmesine paralel olarak sattığı ürün çeşidini arttıran şirket, İstanbul, Kadıköy ve İstanbul, İncirli şubesini açmıştır. 1999-2000 yıllarında meydana gelen ekonomik krizi fırsata çeviren şirket büyük bir riski göze alarak 2002 yılında beşinci şubesini Cevizlibağ semtinde açtı. İl dışı olarak ilk mağazasını ise 2006 yılında İzmir'de açtı. Rakip firmalara oranla, açtığı mağazalarını Hiperstore anlayışıyla yüksek hacimlerde açma anlayışını benimsedi.

Vatan Bilgisayar çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 10.00’da başlar ve kapanış saati olan 22.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Vatan Bilgisayar öğle arası vermemektedir. Çağrı merkezileri ve satış sonrası destek için de hafta içi 09:00 – 18:40, hafta sonu ise 09:00 – 16:00 arasında hizmet vermektedir ve satış sonrası destek ekibinde çalışan sayısı satış ekibinde çalışan sayısının %20’si kadardır.

Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.



Vatan Bilgisayar merkez binası Merkez Efendi Mahallesi, E-5 Karayolu Güney Yan Yol Tercüman Sitesi Çarşı Binası, Seyitnizam, Zeytinburnu,/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Vatan Bilgisayar merkez şubesine 0212 414 59 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 665 56 56 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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