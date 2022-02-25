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Vasyl Bodnar kimdir? Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar hakkında bilgiler

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Vasyl Bodnar kimdir Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar hakkında bilgiler

Vasyl Bodnar, Ukrayna Ankara Büyükelçisi olarak görev yapması ve açıklamaları ile biyografisi ile merak ediliyor. Son günlerde pek çok kişinin araştırdığı isimler arasında yer alan Vasyl Bodnar, Rusya'ya yönelik açıklamaları ve ülkesindeki son durumlar hakkında bilgiler ile dikkat çekiyor. Peki, Vasyl Bodnar kimdir? İşte, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar hakkında bilgiler

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Vasyl Bodnar, 20 Eylül 1976 tarihinde Ukrayna'nın Olesyne köyü, Ternopil bölgesi'nde dünyaya geldi. Eğitimini, Lviv Ivan Franko Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi (1998), Hukuk Fakültesi (2003), Hollanda Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Clingendael (1999) ile tamamladı. 

İş deneyimi:

1998-2000 – Ataşe, Üçüncü Katip, İkinci Katip, Balkan Ülkeleri Daire Başkanlığı, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı.

2000-2004 – Üçüncü Katip, İkinci Katip, Ukrayna Rusya Federasyonu Büyükelçiliği (Moskova).

2004-2006 – Türkiye ve Doğu Kafkasya Ülkeleri Daire Başkan V., Ukrayna Dışişleri Bakanlığı.

2006-2010 – Başkatip, Müsteşar, Ukrayna Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği / (Varşov).

2010-2012 – İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı (Doğu ve Kuzey Avrupa ülkeleri), Ukrayna Dışişleri Bakanlığı.

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2013-2015 – Elçi Müsteşar, Ukrayna Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Türkiye Cumhuriyeti (Ankara).

2015-2017 – Ukrayna İstanbul Başkonsolosu - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Temsilcisi (İstanbul).

Şubat-Kasım 2017 – İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdür V. (Türkiye dahil), Ukrayna Dışişleri Bakanlığı.

Kasım 2017-Ekim 2021 – Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı.

Ekim 2021 itibariyle Ukrayna’nın Olağanüstü ve Tam Yetkili Ankara Büyükelçisi. 

İyi derecede İngilizce ve Lehçe bilmektedir.

Evli, üç çocuk babasıdır.

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